Mākslas cienītāji dodas uz baleta koncertizrādes "Spītnieces savaldīšana" pirmizrādi Latvijas Nacionālajā operā un baletā. FOTO

Ceturtdien Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvoja baleta koncertizrāde "Spītnieces savaldīšana". Uzvedums ir horeogrāfes Regīnas Kaupužas mākslinieciskās jaunrades darbs, absolvējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesionālā doktora studiju programmu mākslās.
Iestudējuma komandā strādā scenogrāfe Ineta Sipunova, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs, komponists un mūzikas aranžētājs Uģis Prauliņš. Izrādē piedalās JVLMA studentu kamerorķestris diriģenta Matīsa Circeņa vadībā.
Lomas atveidos Latvijas Nacionālā baleta solisti un mākslinieki, tostarp Alisa Tomkoviča, Krista Štrausa, Adelīna Balode, Paula Lieldidža-Kolbina, Elenda Neilande, Milāna Aleksejeva, Keita Marija Bloma, Nikola Anna Bloma, Eidens Viljams Konefrijs, Germans Ševčenko, Anhels Hiraldess, Emīls Ungurs, Māris Spriņģis, Donāts Rudzītis, Sergejs Martincevs, Aleksandrs Sergejevs, Kirils Baiduks un Mikus Mārtiņš Ungurs.
Iestudējuma aprakstā norādīts, ka "Spītnieces savaldīšana" ir humora caurvīta baleta koncertizrāde, kurā Viljama Šekspīra komēdija atdzīvojas kā ceļojums laikā. Izrādē vienotā skatuves valodā savijas komponistu Luidži Bokerīni, Džovanni Botezīni, Kloda Debisī, Sergeja Rahmaņinova, Jāzepa Vītola, Alfrēda Šnitkes, Uģa Prauliņa un citu autoru mūzika.