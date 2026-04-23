Latvijas konkurente Slovākija turpina uzvaru gājienu pasaules U-18 čempionātā
Turnīra mājiniece Slovākijas U-18 vīriešu hokeja izlase ceturtdien pasaules jauniešu čempionātā izcīnīja otro uzvaru. A grupas spēlē Slovākija ar 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) sagrāva Norvēģiju.
Slovāku uzvaru ar diviem gūtiem vārtiem sekmēja Tomāšs Seličs, pie diviem (1+1) punktiem tika Mihals Jakubecs, bet pa reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Ivans Mata, Maksims Šimko un Jakubs Floriss.
Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdien A grupas pirmajā mačā Latvija ar 0:6 zaudēja pēdējo divu gadu čempionei Kanādai, kas pirmajā spēlē ar 1:2 piekāpās Slovākijai.
Savukārt B grupā Čehija ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) bija pārāka pār Zviedriju. Čehija guva uzvaru nesošos vārtus 21 sekundi līdz pamatlaika beigām, kad vairākumā precīzs bija Jakubs Vanēčeks.
Citā B grupas mačā Dānija ar 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) apspēlēja Vāciju. Dānijas izlasē ar diviem precīziem metieniem izcēlās Andreass Klēve.
A grupā līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Slovākija, trīs punktus attiecīgi vienā un divās cīņās izcīnījušas Somija un Kanāda, bet Latvijas un Norvēģija ir bez punktiem.
B grupā Čehija divos mačos iekrājusi piecus punktus, pa trīs punktiem ir Dānijai un Zviedrijai, ASV vienā spēlē izcīnījusi vienu punktu, kamēr Vācija ir bez punktiem.
Latvijas hokejisti A grupā cīnīsies ar Kanādu, Slovākiju, Somiju un Norvēģiju, kamēr B grupā spēkus mēros ASV, Čehija, Vācija, Zviedrija un Dānija. Abu grupu četras labākās vienības iekļūs ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas cīnīsies par palikšanu elites divīzijā.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.