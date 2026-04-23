Atrasta Kazdangā pazudusī septiņus gadus vecā Melānija Ūsele. Pirmo reizi saistībā ar bērna pazušanu Latvijā izmantoja šūnu apraidi
112
Papildināts:Šodien 23:08

Valsts policija ir atradusi bezvēsts prombūtnē bijušo septiņus gadus veco Melāniju Ūseli. Meitene ir atrasta netālu no dzīvesvietas, un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.

Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošu septiņus gadus veco Melāniju Ūseli, kura 23. aprīlī ap plkst. 20.00 Dienvidkurzemes novada Kazdangā, Ganību gatvē 9 pazudusi no pagalma.

