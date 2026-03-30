"Mēs redzam prezidentu, kurš sevi padarījis par karali!" Marks Rufalo, Roberts De Niro un citas zvaigznes iziet ielās pret Trampu
Plašajos protestos pret ASV prezidentu Donaldu Trampu sestdien pievienojās arī vairākas pazīstamas Holivudas zvaigznes, tostarp Marks Rufalo, Roberts De Niro un Sūzena Sarandona. Pēc rīkotāju aplēsēm, akcijās visā valstī piedalījās vairāk nekā astoņi miljoni cilvēku.
Protestu rīkotāji lēš, ka sestdienas akcijās piedalījās vairāk nekā 8 miljoni cilvēku, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trampa īstenoto politiku, kā arī pret Irānas karu, imigrācijas kontroli un pieaugošajām dzīves dārdzības izmaksām.
“Tramps vēlas valdīt pār mums kā tirāns. Taču šī ir Amerika, un vara pieder tautai — nevis par karaļiem iedomājušamies cilvēkiem vai viņu miljardieru sabiedrotajiem,” paziņoja organizatori.
Baltā nama pārstāvis protestus nodēvēja par “Trampa apmātības terapijas seansiem” un sacīja, ka vienīgie cilvēki, kuriem tie rūp, “ir reportieri, kuriem maksā par to atspoguļošanu”.
Marks Rufalo iepriekšējā protestā Ņujorkā skaidroja, kāpēc bija ieradies: “Tāpēc, ka mēs redzam — mūsu demokrātija ir patiešām nopietnās nepatikšanās. Mēs redzam prezidentu, kurš sevi padarījis par karali un diktatoru, un mēs neredzam opozīciju, kas būtu pietiekami spēcīga, lai stātos pretī mūsu tiesību un Konstitūcijas mīdīšanai kājām, kas notiek katru dienu ar izpildrīkojumiem, ar atteikšanos pakļauties tiesu rīkojumiem, ar imigrantu nolaupīšanu, ar cilvēkiem, kuri šeit atrodas likumīgi, ar cilvēkiem, kuriem tiek atņemti bērni. Mēs esam pret to ar riebumu un mums ir bail, un mēs zinām, ka vienīgais veids, kā ar to tagad cīnīties, ir cilvēkiem apvienoties.”
Sanfrancisko pasākumā piedalījās arī TV raidījumu vadītājs Džimijs Kimels. Viņš publicēja fotogrāfijas no pasākuma vietnē “Instagram” un pievienoja parakstu: “Milzīga, iedvesmojoša un, jā, arī miermīlīga — cilvēku atsaucība Dienvidu līča reģionā. Es satiku daudz cilvēku, kuri mīl šo valsti un joprojām tic, ka tā var būt spēks labajam. Esmu pateicīgs redzēt tik daudz amerikāņu rīkojamies, lai iestātos par saviem draugiem un kaimiņiem, un visvairāk — par maniem vecākiem. Es zinu, cik ļoti man ir paveicies būt dzimušam ģimenē, kas man iemācīja rūpēties par citiem un ka vissvarīgākie jebkad izteiktie vārdi ir: “Mīliet cits citu.” Patiesībā tas ir tik vienkārši.”
Pūlī bija redzamas arī tādas slavenības kā Roberts De Niro, Sūzena Sarandona, Marisa Tomeja, Kerija Vašingtona, Olīvija Rodrigo, Glena Klouza, Greisija Abramsa un citi, bet uz skatuves kāpa tādas zvaigznes kā Džeina Fonda un Brūss Springstīns.
Šī protesta kustība pirmoreiz sākās 2025. gadā pēc prezidenta inaugurācijas, un toreiz starp pazīstamākajiem dalībniekiem bija Marks Rufalo, Sūzena Sarandona un Džimijs Kimels.