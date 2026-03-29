FOTO: Rīgā jaudīgi aizvadīts vācu metāla grupas “Primal Fear” koncerts

Vācu metāla grupas “Primal Fear” koncerts
Sestdien, 28. martā, koncertzālē "Palladium Rīga" jaudīgi aizvadīts vācu metāla grupas “Primal Fear” koncerts.
Vācu pauermetāla apvienība “Primal Fear” Rīgā uzstājās pirmo reizi. Tā publiku priecēja ar jaudīgu šovu, sulīgiem ģitāru rifiem un solista Ralfa Šīpersa spēcīgo vokālu. Grupa koncertē teju 30 gadus, kuru laikā izdevusi 15 studijas albumus.
Koncerta programma bija veidota tā, lai iepazīstinātu klausītājus gan ar grupas jaunākā albuma "Domination" spilgtākajiem gabaliem "The Hunter", "Tears of Fire", "Destroyer", "I Am the Primal Fear", "Hallucinations", gan iztrauktos cauri gadu gaitā sakrātajam bagātīgajam hitu katalogam – "The End Is Near", "Chainbreaker", "Metal Is Forever", "Seven Seals", "King of Madness", "Running in the Dust", "Nuclear Fire" utt.
Primal Fear 1997.gadā dibināja metālmūzikas laukā jau gana pieredzējušie Ralfs Šīperss (vokāls) un Mats Siners (basģitāra, vokāls, producēšana). Iepriekš Ralfs bijis vokālists tādās apvienībā, kā Tyran Pace, F.B.I. un plašāk pazīstamajā Gamma Ray. Savukārt Matam kopš 1982.gada ir grupa Sinner, kā arī viņš piedalījies tādos projektos, kā Silent Force, Level 10 u.c.
1998.gadā iznākušais pirmais albums ierindojās Vācijas albumu topa 48.vietā, kas ir viens no augstākajiem metāla grupas debijas sasniegumiem šajā valstī. Kopš tā brīža kopumā iznākuši 15 studijas, 2 izlašu un 2 koncertalbumi. Vislielākos komerciālos panākumus sasniedzis devītais albums “Unbreakable”, kas klajā nāca 2012.gadā.
Jautāts par jaunāko albumu “Domination”, kas pie klausītājiem nonāca 2025.gada 5.septembrī, Mats atklāj: “Kad ieradāmies ierakstu studijā, mums bija jau apmēram 25 kompozīcjas, no kurām izvēlēties. Īsta luksusa problēma, kad redzam, kas galu galā nonāca atlasē.” Un viņam tiešām taisnība. No spēcīgās, fanfarām piepildītās ievaddziesmas The Hunter un pirmā singla Far Away, līdz pacilājošajai himnai Tears Of Fire un episkajai balādei Eden (ar viesmākslinieci Melisu Boniju kā īpašu pārsteigumu) - “Domination” pierāda sevi visās jomās!
Gadu gaitā "Primal Fear" mūziķu sastāvs vairākkārt mainījies, nemainīgam paliekot tikai Šīpersa un Sinera kodolam. Patlaban bez viņiem grupā ir ilgstošais ģitārists Magnuss Karlsons un nesen pievienojušies Tālija Bellazeca (ģitāra) un Andrē Hilgerss (bungas). “Pārmaiņas bieži vien nāk neaicinātas un sākumā šķiet kā neveiksme, bet dažreiz tās ir tieši tās, kas nepieciešamas,” komentē Ralfs. Gluži kā grupas logotips fēnikss, apvienība ne reizi vien spējusi celties no pelniem no jauna, lai pierādītu, ka nekad nav pametusi pauermetāla troni.