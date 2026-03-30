Princis Viljams izsakās, ka pēc tikšanās ar karavīriem viņš varētu nomainīt bārdu pret ūsām
Velsas princis Viljams pajokoja, ka varētu noskūt savu bārdu un atstāt tikai ūsas, kad nesenās vizītes laikā tikās ar britu armijas virsniekiem, un vairākiem no viņiem bija ūsas.
Viljams apsvēra domu par imidža maiņu, kad apmeklēja karavīrus Viltšīras kazarmās kā viņu patrons. Tērpies kamuflāžas formā un ar pulka bereti, princis satika 1. bataljona karavīrus, kas pagājušā gada decembrī atgriezās no sešu mēnešu misijas Igaunijā, kur pārstāvēja Lielbritāniju NATO spēku rindās. Pats princis Viljams apmeklēja Igauniju pagājušā gada martā un satika tur esošos britu karavīrus.
Lielbritānijas kazarmās princis arī aprunājās ar pulkā dienošajām sievietēm un diskutēja par problēmām, ar kurām viņas saskaras, esot armijā. Viljams skatījās dronu uzņemtus video par pilsētas kauju apmācību.
Nākamais karalis kazarmās tikās ar virsniekiem un viņu ģimenēm un pamanīja kādu iezīmi, kas vieno daudzus dienošos vīrus. 23 gadus vecais leitnants Džeks Ostins no dienvidu Mančestras, kurš bija izaudzējis ūsas, atzina, ka pieminējis savu sejas apmatojumu, sarunājoties ar princi. Karavīrs stāstīja: “Tas sākās Igaunijā, daži no mums virsniekiem izaudzēja ūsas, un tas pamazām iemantoja popularitāti. Es pieminēju to, runājot ar princi, un viņš teica: ‘Varbūt man vajadzētu atbrīvoties no bārdas un atstāt tikai ūsas.’”
2024. gadā britu armija oficiāli atļāva karavīriem un virsniekiem audzēt bārdas, atceļot ilgus gadus eksistējošo noteikumu, kas to aizliedza. Atgādināsim, ka 2018. gadā, kad princis Harijs precējās ar Meganu Mārklu, viņam vajadzēja lūgt īpašu karalienes Elizabetes II atļauju, lai, esot uniformā, drīkstētu būt ar bārdu. Par to savulaik bija nikns viņa brālis princis Viljams, jo viņam 2011. gadā, laulājoties ar Keitu Midltoni, šāda atļauja netika dota.
Harijs bija pirmais karaļnama pārstāvis 125 gadu laikā, kurš laulājās bārdains. Pirms viņa to izdarīja Džordžs V, kurš ir karalienes Viktorijas dēls un Harija vecvecvectēvs. Džordžam V bija bārda, kad viņš 1893. gada precējās ar princesi Mēriju.
Britu armijas karavīriem un virsniekiem atļauts audzēt pilnu bārdu tikai kopš 2024. gada marta, kad karalis Čārlzs deva tam savu piekrišanu, ļaujot militāristiem pārtraukt vairāk nekā 100 gadus ilgušo liegumu.
Viesojoties kazarmās Viltšīrā princis Viljams aprunājās arī ar 63 gadus veco Maksīnu Debonēru un viņas dēlu leitnantu Harisu Debonēru (26), kurš dienēja Igaunijā. Debonēra kundze apliecināja, ka ļoti lepojas ar savu dēlu, kurš izvēlējies dienestu armijā. Māte un dēls tikšanās laikā izjautāja Viljamu par viņa mīlestību pret sportu, un apvaicājās, vai princis vairāk ir futbola vai regbija līdzjutējs, uz ko Viljams atbildēja, ka futbola.
Arī leitnants Debonērs bija ar biezām ūsām un teica, ka viņš bijis pirmais virsnieks, kas Igaunijā izaudzējis ūsas. Viņš to izdarījis novembrī ūsu kampaņas laikā, bet šī sejas rota tā iepatikusies, ka nolēmis atstāt.
Atgādināsim, ka princis Viljams pārsteidza karaļnama fanus ar bārdu 2024. gada augustā, kad kopā ar sievu princesi Ketrīnu izplatīja video rullīti, kurā sveica Lielbritānijas sportistus ar panākumiem olimpiskajās spēlēs. Kopš tā laika viņš šo sejas rotu ir saglabājis.
Jāatzīmē, ka šī nebija pirmā reize, kad Viljams bija uzaudzējis bārdu. Tiesa visas iepriekšējās reizes, tā princi rotāja ļoti īslaicīgi. 2008. gadā viņš pārsteidza fanus ar bārdu Ziemassvētku sezonā un atzina, ka svešiniekiem nav izdevies viņu atpazīt. Lai gan pirmajos Ziemassvētkos viņš solījās, ka bārdu noskūs, princis ar to staigāja pēc tam vēl vairākas nedēļas.