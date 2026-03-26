Pirmie kadri no jaunā “Harija Potera” seriāla - HBO publisko tīzeri. VIDEO
Viens no visu laiku iemīļotākajiem stāstiem atgriežas — HBO publiskojis pirmo tīzeri jaunajam “Harija Potera” seriālam.
HBO trešdien publiskojis pirmo 1. sezonas tīzeri savam ilgi gaidītajam seriālam, kas tagad oficiāli nosaukts par “Harijs Poters un Filozofu akmens”. Ar šo pirmo ieskatu studija sāk atklāt, kā izskatīsies jaunā viena no visu laiku populārāko un iemīļotāko stāstu ekranizācija.
Seriāls pirmizrādi piedzīvos 2026. gada Ziemassvētkos HBO Max, un to varēs skatīties Go3 televīzijā.
Balstoties uz slaveno grāmatu sēriju, seriāls stāsta par zēnu vārdā Harijs Poters. Puikam nepiemīt nekas īpašs – vismaz tā vienmēr saka viņa tante Petūnija. Savā 11. dzimšanas dienā uzaicinājuma vēstule uz Cūkkārpas Raganības un burvestību arodskolu Harijam atver slēpto pasauli – vietu, kurā valda jautrība, draudzība un maģija. Taču šis jaunais piedzīvojums ir saistīts ar lielu risku, jo Harijam nāksies sastapties ar bīstamu ienaidnieku no savas pagātnes.
Seriālā galvenās lomas atveido Dominiks Maklaflins (Harijs Poters), Arabella Stantone (Hermione Grendžera), Alasteirs Stouts (Rons Vīzlijs), Džons Litgovs (Baltuss Dumidors), Žanete Maktīra (Minerva Maksūra), Paapa Essiedu (Severuss Strups), Niks Frosts (Rubeuss Hagrids), Rorijs Vilmots (Nevils Lēniņš), Loks Pratts (Drako Malfojs).
Pārējā aktieru sastāvā ir Džons Litgovs, Dženeta Makteira, Pāpa Esiedu, Niks Frosts, Lokss Prats, Rorijs Vilmots, Leo Ērlijs, Elija Ošins, Tristans Hārlands, Gabriels Hārlands, Ruari Spūners, Alesija Leoni, Sjena Mūsaha, Fins Stīvenss, Viljams Nešs, Vorviks Deiviss un Sirīna Saba.
Par scenāriju un režiju attiecīgi rūpējas duets no seriāla “Succession” — Frančeska Gārdinere un Marks Mailods. Gārdinere ir seriāla vadītāja un izpildproducente, savukārt Mailods režisēs vairākas sērijas un arī darbosies kā izpildproducents.
Atšķirībā no Warner Bros. filmām (2001–2011), HBO seriālā netiks izmantots tas pats aktieru sastāvs, nedz arī oriģinālais vizuālais dizains. Seriāls būs jauna ekranizācija, kuras mērķis ir rūpīgi sekot grāmatu sižetiem, tostarp tēlu attīstībai, burvju pasaules likumiem un tādiem sižeta pavedieniem kā S.P.E.W. (Elfu tiesību kustība) un spokainais dumpinieks Pīvzs, kas filmās tika izlaists.
Dž. K. Roulinga ir piesaistīta kā izpildproducente, lai nodrošinātu saturisko atbilstību un kanona saglabāšanu.
Kopš pirmās grāmatas iznākšanas 1997. gadā Harijs Poters ir kļuvis par vienu no visietekmīgākajām popkultūras parādībām pasaulē. Sāga ir pārtapusi ne tikai filmās, bet arī teātra izrādēs, videospēlēs, izstāžu centros un neskaitāmos fanu radītos darbos.