“Pauļuk, pietrūksti!” - 40 dienas pēc māsas nāves Miks Dukurs publicē emocionālu ierakstu
21. februārī ģimene, draugi un talanta cienītāji atvadījās no pāragri mūžībā aizgājušās dziedātājas Paulas Dukures. Četrdesmit dienas pēc Paulas nāves viņas brālis, mūziķis Miks Dukurs, sociālajos tīklos dalījies ar emocionālu vēstījumu.
"40 dienas vēlāk, joprojām sāp un ir grūti pieņemt viņas izvēli, bet tā ir jāciena un es ļoti ceru, ka viņas dvēselei tagad ir miers! Mīlu un ilgojos, ļoti!" raksta Miks, publiskojot vairākas fotogrāfijas.
"Pauļuk, pietrūksti!" piebilst mūziķis.
Jau vēstīts, ka 14. februāra rītā Latviju satricināja ziņa par dziedātājas Paulas Dukures nāvi. Valsts policija 13. februārī bija izsludinājusi 1993. gadā dzimušās mākslinieces meklēšanu, bet jau nākamajā dienā paziņoja, ka viņa atrasta bez dzīvības pazīmēm.
Atvadīšanās no dziedātājas Paulas Dukures
Šodien Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no pāragri mirušās latviešu dziedātājas Paulas Dukures.
Kur meklēt palīdzību
Ja cilvēks sev jau ir nodarījis pāri vai pastāv draudi, ka viņš to varētu izdarīt nekavējoties, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.
Ja tev vai tavam tuviniekam ir pašnāvības domas vai arī kāds līdzcilvēks ir paudis vēlmi izdarīt pašnāvību un nav skaidrs, kā rīkoties tālāk, palīdzību iespējams saņemt, zvanot uz krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" diennakts tālruņiem: 67222922 vai 27722292.