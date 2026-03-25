Alla Pugačova atkal uzmanības centrā: izskan apgalvojumi, ka nopietni pasliktinājusies dziedātājas veselība
76 gadus vecā Alla Pugačova atkal nonākusi uzmanības centrā. Šoriez medijos apspriests leģendārās dziedātājas veselības stāvoklis.
Kā ziņo krievu mediji, atsaucoties uz dziedātājas draugiem, viņas veselība pēdējā laikā ir nopietni pasliktinājusies — par iemeslu kļuvušas problēmas ar sirdi un artrīta saasināšanās.
Kā ziņo dziedātājas draugi, Kiprā viņas veselība ir piedzīvojusi nopietnus traucējumus. "Ja Izraēlā bija pienācīgi ārsti klīnikā, kuru pārvalda viens no Allas tuviem draugiem, tad Kiprā ar medicīnu ir grūtāk. Turklāt izskanēja baumas, ka Izraēlā Alla esot veikusi kaut kādas atjaunojošas procedūras, gandrīz vai sejas plastiku.
Principā to var arī pamanīt – vaigu kauli izskatās asāki, lūpas palielinājušās, skats kļuvis pārsteigts dēļ ādas, kas pievilkta uz pieres. Bet, ja bija plastika, tad bija arī anestēzija, bet tas var atstāt sliktu iespaidu, jo Allai ir problēmas ar sirdi. Iespējams, tieši tāpēc viņai atkal pasliktinājās asinsvadu problēmas un mocīja artrīts," dalījās Pugačovas draugi.
Vēl pirms 17 gadiem Pugačovai esot stingri aizliegts veikt plastiskās operācijas. Pati dziedātāja stāstījusi, ka viņa apmeklēja konsultāciju Maskavas klīnikā, bet ārsti atteicās viņu operēt sirds problēmu, diabēta un smēķēšanas dēļ. "Tā ka man nāksies novecot skaisti, bez jebkādām plastiskām operācijām," citē viņu tas pats avots.
Sirds problēmas vajā Pugačovu jau daudzus gadus. 2010. gadā viņai tika veikta stentēšana, pirms tam bijušas vēl divas operācijas. Pirms pieciem gadiem dziedātājai uzstādīts vēl viens stents.
Stents ir maza, paplašināma metāla sietiņcaurule (karkass), ko ievieto sašaurinātos asinsvados vai citās struktūrās, lai uzturētu tās atvērtas un nodrošinātu normālu asinsriti vai eju. Visbiežāk to izmanto kardioloģijā sirds vainagartēriju slimību ārstēšanai, piemēram, infarkta gadījumā, lai novērstu miokarda bojājumus
Problēmas ar sirdi bijušas arī mākslinieces ģimenē. Viņas brālis Jevgeņijs Pugačovs nomira 60 gadu vecumā no sirdslēkmes, bet vecāki aizgāja mūžībā 64 gadu vecumā pēc plaša infarkta.