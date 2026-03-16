Alla Pugačova spiesta atkal mainīt dzīvesvietu. Vai viņa ar ģimeni pārvāksies uz Latviju?
Pēdējo četru gadu laikā Alla Pugačova jau nomainījusi četras valstis, un, spriežot pēc jaunākajām ziņām, šis saraksts varētu vēl pieaugt.
Pēc aizbraukšanas no Izraēlas par ģimenes galveno dzīvesvietu kļuva Kipra. Sākumā dziedātāja kopā ar Maksimu Galkinu un bērniem apmetās augstākajā debesskrāpī Limasolā, taču pārmērīgā paparaci uzmanība lika meklēt noslēgtāku vietu. Galu galā izvēle krita par labu slēgtam elitāram dzīvojamam ciematam ar jahtklubu un apsargātu teritoriju.
Divstāvu īpašums pie krasta, kur pēdējā laikā Alla Pugačova dzīvoja kopā ar ģimeni, raugoties pēc zvaigžņu standartiem izskatās visai pieticīgi: dažas guļamistabas, baseins un pāris palmas terasē. Tomēr klusumu traucēja tuvums britu aviobāzei "Akrotiri", kas kļuva par mērķi uzbrukumiem Tuvajos Austrumos notikušā konflikta laikā.
Tagad šī villa tiek izlikta pārdošanā un pieejama ilgtermiņa īrei. Nekustamā īpašuma portālos māja ar atpazīstamu interjeru, kas vairākkārt parādījies Allas Pugačovas un Maksima Galkina sociālajos tīklos, tiek piedāvāta īrniekiem par 15 120 eiro mēnesī. Pašu Allu Borislavnu mājā sen nav redzējuši.
Kur šobrīd atrodas Alla Pugačova, joprojām ir liels noslēpums. Pastāv vairākas versijas. Saskaņā ar krievu sensāciju programmas avotiem, par nākamo galamērķi var kļūt Bulgārija. Tur Allu Borislavnu gaida privātmāja, kuras cena tiek lēsta ap 520 000 eiro. Netipisku virzienu minējis dziedātājas bijušais stilists, kurš atklājis, ka nākamā pietura maršrutā varētu būt Jerevāna.
Nav izslēgts, ka Alla Pugačova varētu izvēlēties pārcelties uz Latviju. Pugačova bieži uzturas pie Rīgas jūras līča krasta. Jūrmalā viņa jūtas ērti, pat neskatoties uz to, ka vietējā kārtība liedz ieceļot viņas vecākajai meitai Kristīnai Orbakaitei. Pašai primadonnai ar Eiropas pasi robežas paliek atvērtas.
