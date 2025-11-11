"Es to tieši pateicu prezidentam!" Krievijā slavens mākslas darbonis sūdzējies Putinam par Pugačovu; pieminēta arī Vaikule
Krievijas performanču mākslinieks Edgards Zapašņijs paziņojis, ka Alla Pugačova nav pelnījusi Krievijas tautas mākslinieces titulu. Pēc viņa domām, varasiestādēm vajadzētu pievērst uzmanību dziedātājas uzvedībai, jo viņa nodevusi savu dzimteni.
Uzreiz pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā Alla kopā ar vīru un bērniem pārcēlās uz ārzemēm. Lielākā daļa Krievijas tā saukto slavenību nosodīja pāra lēmumu. "Vēl joprojām Alla Borisovna ir Krievijas tautas māksliniece. Nu labi, tur bija PSRS, tās valsts jau sen vairs nav, tāpēc neviens viņai šo titulu vairs neatņems. Bet, kad Alla Borisovna ļauj sev teikt, ka valstī palikuši tikai stulbi cilvēki... vai kā viņa tur izteicās... jāatceras pilns citāts, bet viņa lietoja sliktu vārdu attiecībā uz visiem cilvēkiem, kas šeit palikuši," tā intervijā sabiedriskajam darbiniekam Vitalijam Borodinam sacīja Edgards Zapašņijs.
Cirka meistars uzskata, ka jaunajā realitātē dziedātājai vienkārši nav tiesību paturēt šo goda titulu. Papildus tam, dzīvnieku treneris aicināja iekļaut Pugačovu ārvalstu aģentu sarakstā.
"Viņai vairs nav tiesību saukt sevi par Krievijas tautas mākslinieci. Es vairākas reizes pievērsu tam uzmanību un pat tieši teicu prezidentam. Kā piemēru - kāpēc Laima Vaikule joprojām var būt Tautu draudzības ordeņa īpašniece? Lai gan viņa aicina pārtraukt jebkādas attiecības ar krieviem!" žēlojās vīrietis.
Edgardu aizskāra arī tas, ka izpildītāja veltīja labus vārdus mirušajam pašpasludinātās Ičkerijas vadītājam Džoharam Dudajevam, kurš 1990. gadā bija Čečenijas neatkarības kustības līderis. Pugačova politisko darbinieku nosauca par "pieklājīgu un godīgu cilvēku". Turklāt viņa izteica patiesu līdzjūtību viņa nāves sakarā.
"Pēc tam, kad viņa atbalstīja Dudajevu, zvēru: es vairs negribu skatīties šo interviju. Man tas ir pretīgi! izteicās Maskavas Lielā cirka ģenerāldirektors.
Sarunā ar Borodinu cirka mākslinieks bija sašutis arī par to, ka vietējās varas iestādes joprojām nav ieviesušas jēdzienu "tautas ienaidnieks". Pēc Edgarda domām, cilvēkiem, kas iestājas par Krievijas teritoriju šķelšanu, īpaši publiskiem, vajadzētu atņemt visas privilēģijas un izraidīt no valsts. Māksliniekus, kas neatbalsta politisko dienaskārtību, būtu jāatrauj no "valsts barotnes".