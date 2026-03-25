Pieaugošās intereses dēļ Viļņas “Rozā zupas festivāls” šogad ilgs trīs dienas
Maija beigās Lietuvas galvaspilsēta Viļņa atzīmēs ceturto “Rozā zupas festivālu". Saistībā ar straujo apmeklētāju skaita pieaugumu, festivāls šogad pagarināts līdz trim dienām un norisināsies no 29. līdz 31. maijam, paziņojusi Viļņas oficiālā tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra "Go Vilnius".
Interneta strīds panācis pasākuma izaugsmi
"Rozā zupas festivāla" popularitāti ievērojami veicinājis sociālajos tīklos uzliesmojušais strīds starp latviešiem un lietuviešiem par to, kuras valsts aukstā zupa ir autentiskāka un garšīgāka, stāsta Egle Girdzijauskaite, "Go Vilnius" komunikācijas vadītāja.
"Abu zupu pieaugošā popularitāte ir izraisījusi nevainīgu sacensību par to, kura no tām ir labāka, īpaši sociālajos tīklos – mēs esam redzējuši pat repa dueļus par šo tēmu. Šīs rotaļīgās sacensības pamatā ir kopīga kulinārijas tradīcija, ar ko abām valstīm vajadzētu lepoties. Festivāls ir iespēja šo tradīciju svinēt abām tautām kopā.”
Festivāla rīkotāju mērķis ir nostiprināt pasākumu kā Baltijas ekvivalentu tādiem pasaulslaveniem fenomeniem kā spāņu "La Tomatina" vai vācu "Oktoberfest", apvienojot kulinārās tradīcijas ar mūsdienīgu pilsētvides izklaidi.
Programma “paēdinās” gan gardēžus, gan asu izjūtu cienītājus
Festivāla programma liecina, ka auksto zupu var baudīt daudzveidīgos un pat negaidītos veidos, kas piesaista gan gardēžus, gan asu izjūtu cienītājus. Šogad festivāla viesiem būs iespēja nogaršot auksto zupu gan tās klasiskajā izpildījumā, gan inovatīvās restorānu interpretācijās.
Adrenalīna devu nodrošinās festivāla centrālais objekts – 50 metrus garš rozā putu slidkalniņš. Svētku programmu papildinās tematiskā kostīmu parāde ar dejotāju un orķestra priekšnesumiem, kā arī azartisks viesmīļu skrējiens ar zupas bļodām. Tāpat programmā ieplānots 10,5 kilometrus garš pārgājiens, kas vedīs cauri visai festivāla pārņemtajai pilsētai.
Nemainīga recepte kopš 18. gadsimta
Lietuviešu aukstā zupa jeb šaltibarščiai rakstiskajos avotos pirmo reizi minēta jau 18. gadsimtā Lietuvas Lielkņazistes laikā. Tās pamata sastāvdaļas – sarkanās bietes, gurķi, dilles un kefīrs – palikušas nemainīgas gadsimtiem ilgi.
Pēdējos gados aukstā zupa piedzīvojusi renesansi ne tikai Baltijā, bet guvusi novērtējumu arī starptautiski.
Pateicoties zupas spilgti rozā krāsai un sastāvdaļu veselīgumam, tā kļuvusi par "Instagram" favorītu. Šaltibarščiai ierindota prestižā kulinārijas ceļveža "Taste Atlas" pasaules labāko auksto zupu reitinga 2. vietā. Tajā pašā reitingā iekļauta arī Latvijas aukstā zupa.
Par godu aukstajai zupai izrotāts vilciens Viļņa-Rīga
Šovasar ceļojums starp Viļņu un Rīgu var izvērsties ļoti interesants tiem, kuri trāpa “LTG Link” vilciena 2. vagonā. Uz sliedēm ...