"Astro'n'out" koncertfilmas "Mūc" prezentācija; 24.03.2026
24. martā notika grupas "Astro'n'out" koncertfilmas "Mūc" pirmizrāde, filmā atspoguļojot pērn notikušo akustisko koncerttūri "Mūc".
Grupas "Astro'n'out" mīļotāji pulcējas koncertfilmas "Mūc" prezentācijā. FOTO
Aizvadītā gada nogalē grupa "Astro’n’out" devās akustiskajā koncerttūrē “Mūc”, viesojoties sešās Latvijas pilsētās. Koncertus raksturoja īpaši mājīga atmosfēra un personiskas sarunas ar klausītājiem – tostarp par grupai svarīgiem ilgtspējas jautājumiem un mūsu pašu ikdienas paradumiem. Tūre ir iemūžināta koncertfilmā, kurā dalībnieki atklāti dalās pieredzē par to, kā grupai veicās ar sev izvirzīto ilgtspējas izaicinājumu.
'Astro'n'out" ir latviešu popgrupa, kas dibināta 2003. gadā Rīgā. Grupas sastāvs: Māra Upmane-Holšteine (balss), Juris Kalnišs (ģitāra, elektronikas), Mārtiņš Elerts (ģitāra, elektronikas), Toms Poišs (bass), Mārtiņš Opmanis (bungas).
"Astro'n'out" ir sarakstījuši mūziku vairākām filmām: dokumentālajai "Rīga, Mana Rīga", sociālajām "No cita skatupunkta", "Nestāstāmie stāsti", reklāmas īsfilmai "Sūnas aug ziemeļu pusē", piedalījušies dažādās labdarības akcijās, tostarp Latvijas Radio 5 rīkotajā Dod Pieci!, LNT "Eņģeļi pār Latviju", Valsts asinsdonoru centra pateicības koncertā, iestājas par veselīgu dzīvesveidu, bija vēstneši veselības ministrijas iniciētajai kampaņai pret pasīvo smēķēšanu "Izvairies no smēķētāja!", aktīvi atbalsta dažādas jauniešu organizētas iniciatīvas un koncertē skolās. Tāpat, grupa sarakstījusi himnu RIMI Mājdzīvnieku klubam "Ķepu cilvēks".
Grupa ir uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos un nozīmīgākajās koncertvietās — "Summer Sound", "Positivus", "HOLI krāsu festivāls", "Fontaine festival", "Saldus Saule", "Fono Cēsis", "Jāņu festivāls" Anglijā un daudzos citos.
"Astro'n'out" ir tikuši nominēti Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvai par katru līdz šim izdoto albumu. 2020. gadā grupas sestais studijas albums "Multivitamīnu multipaka" ieguva "Zelta Mikrofonu" par labāko 2019. gada Latvijas popmūzikas albumu. Savukārt kopā ar grupu "Sudden Lights" radītais skaņdarbs “Haosā” ieguva "Zelta mikrofonu" kategorijā "radio hits 2020".
"Astro'n'out" ir autori un izpildītāji 2021. gada pasaules čempionāta hokejā oficiālajai dziesmai "For Glory and Joy", kas ieguva starptautisku skanējumu un atzinību.
2023. gadā grupas "Astro'n'out" albums "777" saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta Mikrofons 2024" balvas "Labākais popmūzikas albums" un "Gada albums".