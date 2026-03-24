Skaistumkonkurss "Misis Latvija 2026"
Kronēta skaistākā sieviete Latvijā - rīdziniece Margarita Gulbe
Aizvadītajā nedēļā, 17. martā, VEF Kultūras pilī tika aizvadīts krāšņais skaistumkonkurss “Misis Latvija 2026”, kurā uzvaras laurus plūca divu bērnu māmiņa, un juriste Margarita Gulbe.
Par titulu skaistumkonkursā sacentās 14 skaistules - 13 latvietes un ukrainiete. Konkursa gaitā daiļavām bija jāpiedalās defilē, demonstrējot tautastērpus, vakarkleitas un bikini, kā arī jāpierāda sevi talantu šovā un intervijā.
"Sajūtas ir fantastiskas. Nespēju aprakstīt vārdos. Mans ieguldītais darbs tika novērtēts, un tas ir kolosāli!" pēc uzvaras konkursā pauda "Misis Latvija 2026” titula izcīnījusī Margarita Gulbe.
Konkursa pieteikumā viņa norādīja, ka "ir sieviete ar lieliem mērķiem un nepārtrauktu ticību sev". "Mani raksturo disciplīna, elegances sajūta un spēcīga iekšējā stāja, kas katru soli padara mērķtiecīgu. Ikdienā esmu juriste, uzņēmēja, dejotāja un labdarības atbalstītāja – un katrs mans darbs, kustība un lēmums iedvesmo citus augt un ticēt sev."
Talantu šovā daiļava pārsteidza žūriju ar deju priekšnesumu, bikini parādē Gulbe defilēja sārtu, efektīvu bikini, bet tautastērpu parādē demonstrēja stilizētu tautastērpu.
"Mans stilizētais tautastērps ir mūsdienīgs stāsts par latvisko – iedvesmots no dievietes Māras, kas simbolizē sievišķo spēku, dzīvības enerģiju un sargājošo klātbūtni. Tajā savijas pagātne ar šodienu, tradīcijas ar jaunu skatījumu – tā, kā mēs pašas veidojam savu identitāti šodien," pauda konkursa uzvarētāja.
Jāpiebilst, ka konkursa gaitā tika noskaidrota ne tikai galvenā titula - “Misis Latvija 2026” - ieguvēja, bet arī uzvarētājas vairākās citās kategorijās. Titulu "Misis Latvija Foto" izcīnīja rīdziniece Veronika Burova. "Šis ir ne tikai skaistuma, bet arī harizmas, personības un spēka novērtējums. Lai šis tituls kļūst par jaunu sākumu vēl lielākiem sasniegumiem, iedvesmojot citas sievietes ticēt sev un saviem sapņiem," norāda konkursa organizatori.
Titulu "Misis Latvija Iedvesma" izcīnīja Jūlija Nevolničenko no Ukrainas, kas konkursā pārstāvēja Cēsis. "Šis tituls ir par vairāk nekā skaistumu – tas ir par spēju iedvesmot, iedrošināt un būt gaismai citu dzīvēs. Tavs stāsts, tava personība un tava klātbūtne iedvesmo – un tas ir patiesi vērtīgi," pauž organizatori.
Titulu "Misis Latvija Sievišķība" izcīnīja Liene Vītoliņa no Ogres. "Šis tituls ir kā apliecinājums Tavai dabiskajai grācijai, siltumam un izsmalcinātajai būtībai. Tu iemieso sievietes skaistumu visdziļākajā nozīmē – ar pārliecību, mieru un šarmu!" pauž konkursa rīkotāji.
Bet titulu "Misis Harizma" izcīnīja Una Karstā no Iecavas. "Tava enerģija, pārliecība un spēja aizraut apkārtējos ir patiesi īpaša. Tu iedvesmo ar savu klātbūtni, savu stilu un to neizskaidrojamo magnētismu, kas piesaista un paliek atmiņā. Lepojamies un no sirds sveicam!"
Bet rīdziniece Līga Pastore-Kviese izcīnīja titulu "Misis Latvija Fitness". Tava mērķtiecība, enerģija un darbs ar sevi iedvesmo un pierāda, ka skaistums sākas ar rūpēm par sevi. Tu esi piemērs spēkam, veselīgam dzīvesveidam un iekšējai motivācijai.