Rīzai Viterspūnai jau 50! Aktrise atklāj savu vienkāršo noteikumu laimīgai dzīvei
Aktrise Rīza Viterspūna svētdien nosvinēja savu 50. dzimšanas dienu un šo nozīmīgo notikumu atzīmēja ar fotogrāfiju izlasi, uzsverot, ka viens no viņas ikdienas noteikumiem ir pavisam vienkāršs — smieties katru dienu, cik vien iespējams.
Aktrise katrā no “Instagram” publicētajām fotogrāfijām redzama rotaļīgās pozās, un pie attēlu galerijas viņa rakstīja: “Šodien man aprit 50... nodomāju, ka parādīšu jums dažus spilgtākos mirkļus. Ir jāpasmejas katru dienu, kad vien vari.”
Pirmajā fotogrāfijā Viterspūna bija tērpusies vasarīgā kleitā, kamēr frizieris laboja viņas matus, bet viņa pati pozēja ar muļķīgu smaidu sejā. Citā attēlā aktrise izskatījās sajūsmināta, rokā turot košu dzērienu.
Viņas slavenie draugi komentāros steidza viņu sveikt dzimšanas dienā, tostarp Natālija Portmane rakstīja: “Daudz laimes dzimšanas dienā visu laiku vislabākajai! Tu esi tik brīnišķīgs un iedvesmojošs cilvēks. Novēlu tev līdz šim visskaistāko gadu!” Ali Lartere rakstīja: “Daudz laimes dzimšanas dienā!!! Kļūst tikai labāk!” un pievienoja sirsniņu emocijzīmes. Savukārt Kerija Vašingtone viņai veltīja vārdus: “ĻOTI TEVI MĪLU,” pievienojot balona, sirsniņacu, svētku dekorāciju un sirds emocijzīmes.
Divas dienas pirms jubilejas Viterspūna pārdomāja 50 gadu sasniegšanu, kā arī to, ko iemācījusies, sasniedzot 40, 30 un 20 gadu vecumu.
“Svētku dienā man aprit 50 gadi, un es nevaru neatskatīties uz gadiem, kas mani veidojuši par to, kas esmu šodien. Jūtos pateicīga,” viņa rakstīja, pievienojot sirds emocijzīmi.
Pārdomājot to, ko viņai nozīmēja 40 gadu slieksnis, viņa rakstīja: “40 — apzinātība, jaunu lietu izmēģināšana, pilnvērtīga dzīves baudīšana. 40 gadu sasniegšana šķita kā mana pirmā dziļā izelpa. Tagad es zinu, kas es esmu — un ko vēlos. Mani iedvesmo producēšana, sieviešu stāstu atbalstīšana un palīdzēšana citiem atrast savu balsi. Es joprojām daudz strādāju, bet tagad tas notiek ar mērķi. Es līdzautorei uzrakstīju savu pirmo romānu, izmēģināju jaunus projektus un izaicināju sevi tā, kā iepriekš nekad nebiju darījusi."
Par 30 gadu vecumu viņa teica: “Meklēju savu balsi, līdzsvaroju mātes lomu un veidoju savu ceļu.”
Viņa piebilda: “Es mācījos sev vairāk uzticēties — saprast, kā būt mammai un vienlaikus veidot karjeru. Es sāku producēt, jo vēlējos stāstīt nozīmīgus stāstus, stāstus par sievietēm, kas netika izstāstīti. “Wild” un “Big Little Lies” kļuva par pagrieziena punktiem. Es sapratu, ka varu pati radīt sev iespējas, nevis gaidīt, kad tās kāds piedāvās.”
Par 20 gadu vecumu viņa rakstīja: “Ambicioza, satraukta un ar pirmo slavas garšu.”
Viterspūna turpināja: “Es baidījos no visa, taču turpināju iet uz priekšu. Es pilnībā nodevos lomām filmās “Election” un “Cruel Intentions”, un pēc tam 29 gadu vecumā saņēmu “Oskaru” par lomu filmā “Walk the Line”. Es strādāju bez apstājas, mēģināju saprast dzīvi, to, kā būt mammai, un pusi laika man nebija ne jausmas, ko es daru. Taču es mācījos un atklāju, ka spēju daudz vairāk, nekā biju domājusi.”
Rīza Viterspūna filmā „Gudrā blondīne”
Rīza Viterspūna filmā „Gudrā blondīne”.