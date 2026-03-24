Lasītāji pēc lūpām atklāj Keitas Midltones aizkustinošos vārdus princim Viljamam, kas iepriekš palika "nepamanīti"
Tiesu eksperti, kas analizē runu pēc lūpām, atklājuši prinča Viljama un princeses Ketrīnas privātu sarunu, kuru daži karaliskās ģimenes pārstāvji, iespējams, būtu vēlējušies paturēt noslēpumā.
No karaliskās ģimenes pārstāvjiem jau kopš mazotnes tiek sagaidīts, ka viņi uzvedīsies kā diplomāti, rūpīgi izvēloties katru vārdu, ko pasaka — kā lielākajai daļai cilvēku nekad dzīvē nav jādara. Eksperti, kas specializējas lasīšanā pēc lūpām, nesen analizējuši video fragmentus, kuros karaliskās ģimenes pārstāvji redzami brīvākos brīžos. Speciālistu komanda atklājusi viņu izteiktās personīgās domas un sajūtas, par ko sabiedrība līdz šim nebija dzirdējusi.
Spilgts piemērs redzams “Channel 5” raidījumā “Lasīšana pēc lūpām: ko patiesībā saka karaliskā ģimene?”, kur eksperti pēta 2016. gada mirkli, kad Velsas princis un princese (tolaik Kembridžas hercogiene) sekoja nelaiķes princeses Diānas piemēram un apmeklēja slaveno Tadžmahalu Indijā.
Kad pāris pastaigājās pie iespaidīgā mauzoleja Agrā, lūpu lasīšanas eksperti uzskata, ka princese Ketrīna atgādinājusi vīram, cik labi viņa māte izskatījās 1992. gadā — neilgi pirms viņas laulības sabrukuma. Taču princis Viljams uz viņas teikto, šķiet, nereaģēja, un klusēdams turpināja ceļu tveicīgajā 41°C karstumā.
Karaliskās ģimenes eksperts Kristo Fufass uzsver, ka tas bijis nozīmīgs brīdis: “Interesanti, ka salīdzinājumu ar Viljama māti Diānu izsaka tieši princese Ketrīna, viņa sieva, sakot: ‘Vai tava mamma neizskatījās labi?’ Bet, kad viņa to piemin, Viljams faktiski nereaģē.” Eksperts piebilst: “Varbūt tāpēc, ka viņš nevēlējās par to runāt pasaules plašsaziņas pārstāvju priekšā, vai arī tas bija pārāk sāpīgi — to mēs, iespējams, nekad neuzzināsim.”
Princis Viljams un hercogiene Ketrīna apmeklē Tadžmahalu
Pat apmeklējot Tadžmahalu, kas nodēvēts par templi mīlestībai, princis Viljams un hercogiene Ketrīna nevienā brīdī nesadevās rokās. Etiķetes eksperti apliecina, ...
Kristo Furfass pieļauj, ka Viljams šo šķietami atturīgo brīdi varētu būt izskaidrojis vēlāk, kad abi bija vienatnē, sakot ko līdzīgu: “Es negribēju tur runāt par mammu, jo kāds varētu nolasīt mūsu sarunu.”
Eksperts arī piebildis, ka princis Viljams ir pietiekami pieredzējis un apzinājās, ka viņu sarunu kāds varētu uztvert: “Viņš nav naivs. Tāpēc, manuprāt, viņam bija iemesls novirzīt sarunu citā virzienā.” Tā vietā, kā norāda lūpu lasītāji, Viljams mazliet pasūdzējies par karstumu un sacījis sievai, ka nožēlo, ka uzvilcis savu formālo zilo žaketi. Kad Ketrīna ieteikusi to novilkt, viņš, šķiet, atbildējis: “Tu joko? Es nedomāju, ka jebkas no mugurā esošā varētu mani atvēsināt.”
Princese Diāna pie Tadžmahala Indijā 1992. gadā
Kad Viljams un Ketrīna pozēja fotogrāfijām uz tā dēvētā “Diānas soliņa” pie slavenā baltā marmora pieminekļa imperatora Šaha Džahāna sievai, Kensingtonas pils pārstāvis tolaik skaidroja, ka izvēlei nav bijusi īpaša nozīme: “Viņi tur nofotografējās, jo tā dara visi Tadžmahala apmeklētāji — apsēžas uz soliņa ar perfekti simetrisko ēku fonā.”
Citviet dokumentālajā filmā lūpu lasītāji atklāj arī privātu, rotaļīgu Ketrīnas un Viljama flirtu. Keita savam vīram klusi saka: “Tu izskaties ļoti eleganti,” kad viņš piedalās kādā pasākumā, un piebilst: “Tu zini, kā tas liek man justies.”