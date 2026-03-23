Noskaidrojies uzvarētājs par interneta sensāciju kļuvušā "Hitlera" un "Zelenska" cīņā par Francijas pilsētiņas mēra amatu
Svētdien mazā Francijas pilsētiņā Arsīsirobā notika pašvaldību vēlēšanu otrā kārta. Parasti tam pievērstu uzmanību tikai vietējie iedzīvotāji, taču pēdējā laikā šī pilsētiņa bija kļuvusi par interneta sensāciju, pateicoties kandidātu uzvārdiem.
Municipales 2026: Charles Hittler élu maire d'Arcis-sur-Aubehttps://t.co/gqGbky64CR pic.twitter.com/7EiM43l8GI
Kā vēsta Francijas mediji, atsaucoties uz Francijas Iekšlietu ministrijas datiem, līdzšinējais Arsīsirobas (Arcis-sur-Aube) mērs Šarls Itlērs svinēja uzvaru pār Antuānu Reno-Zjelinski, iegūstot 40,59 procentus balsu, salīdzinot ar pretinieka 27,92 procentiem, kurš ieņēma tikai trešo vietu. Otro vietu ieguva Annija Sukā ar 31,49 procentiem balsu.
Kādēļ gan šīs pilsētiņas vēlēšanas kļuva par saasinātas uzmanības un dažādu jociņu objektu? Mēra uzvārds Itlērs daudziem neko neizteiktu, taču šādi franču valodā, kur nekad neizrunā burtu "h", tiek izrunāts visā pasaulē zināms uzvārds. Oriģināli mēra uzvārds tiek rakstīts Hittler, un liekais “t” nebojā līdzību ar vienu no briesmīgākajiem cilvēkiem pasaules vēsturē, nacistiskās Vācijas fīreru Ādolfu Hitleru. Savukārt Antuāna Reno-Zjelinska (Renault-Zielinski) uzvārds skan ļoti līdzīgi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzvārdam.
Ne mazāka ironija ir tā, ka mērs Itlērs ar nacistu fīreram tik līdzīgu uzvārdu 2024. gadā tika godalgots par aktīvu palīdzību no Krievijas invāzijas cietušajiem ukraiņu bēgļiem, kamēr Ukrainas prezidentam līdzīgā uzvārda nēsātājs, tieši otrādi, pārstāv galēji labējo politisko spēku "Patrioti", kura līderis Florians Filipo to vien dara, kā soctīklos ķengā Ukrainu, Zelenski, Francijas palīdzību Ukrainai un aizgūtnēm slavē Krieviju ar tās diktatoru Vladimiru Putinu. Ja Krievijas propagandas medijos kādai ziņai ir virsraksts “Francijā izsmēja [kritizēja/nosodīja utt.]”, ir gandrīz simtprocentīga garantija, ka tas ir kārtējais citāts no Filipo soctīkliem. Tas nekas, ka partija ir margināla, tā nav pārstāvēta ne Eiropas parlamentā, ne Francijas parlamentā.
“Viss ir pilnīgi traki,” pirms vēlēšanām 2785 cilvēku apdzīvotās pilsētiņas mērs žēlojās BBC. “Visu mūžu par manu uzvārdu ir laiku pa laikam jokojuši. Dažreiz ļaudis maniem vēlēšanu plakātiem piezīmēja ūsas. Nekad tas nebija kaut kas īpašs,” viņš sacīja. “Bet nu tas ir kļuvis nekontrolējami. Esmu redzējis rakstus internetā, kur teikts, ka “37% Arsī iedzīvotāju ir hitlerieši!”. Mana sieva izplūst asarās.”
Jāpiebilst, ka pirmajā kārtā Itlērs ar nelielu pārsvaru pārspēja abus sāncenšus, iegūstot 37,81 procentu balsu, kamēr Sukā ieguva 32,2 procentus, bet Reno-Zjelinskis 29,99 procentus.
Pēdējā laikā Francijas sociālo mediju konti ir pilni ar “humoristiskiem” ierakstiem par nacistu fīrera Hitlera un mūsdienu Ukrainas varoņa Zelenska cīņu. Itlēram tas negāja pie sirds. "Ja ļaudis runātu par pilsētu un mūsu politiku, tas būtu viens. Bet tagad viņus interesē tikai mūsu vārdi,” viņš sacīja.
Kā šis bijušais laboratorijas vadītājs ieguva šādu uzvārdu un kādēļ joprojām nav to nomainījis? “Mana ģimene cēlusies no Elzasas ziemeļiem, mans tēvs bija gans. Kara laikā viņu aizveda uz Vāciju kā piespiedu darbaspēku,” viņš stāstīja. “Pēc atgriešanās viņš satika manu māti. Visi teica: “Jums jāmaina uzvārds.” Tas bija 1949. gadā, karš bija svaigā atmiņā. Taču tās bija milzīgas birokrātiskas klapatas un maksātu daudz naudas, tāpēc viņi to neizdarīja.”
Viņš atzina, ka Francijā palikuši tikai daži ar viņa uzvārdu, tuvākajiem radiem piedzimušas tikai meitas, tādēļ uzvārds iznīkst. Lai noslēptu nepatīkamo analoģiju ar fīreru, viens no paša dēliem uzvārdu izrunā kā “Hitlejs”, bet viņa mazbērni ir pieņēmuši savu mammu uzvārdus. Taču viņa meitai un vedeklai ir Hittler uzvārdi, un viņas abas kandidēja pašvaldības vēlēšanās citās Francijas pilsētās. “Kad tevi iepazīst, uzvārds sāk nekļūt būtisks. Ļaudis vērtē cilvēku. Saviem tuviniekiem es biju vienkārši mesjē Šarls. Tāpēc es nolēmu [uzvārdu] saglabāt,” viņš teica.