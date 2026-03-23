“Viņa nav priecīga” - Džesika Bīla smagi pārdzīvo Timberleika aizturēšanas video publiskošanu
Aktrise Džesika Bīla sniegusi atbalstu vīram Džastinam Timberleikam pēc tam, kad publiskoti kadri no viņa 2024. gada aizturēšanas par braukšanu reibumā.
Pēc tam, kad 20. martā tika publiskoti Safolkas apgabala policijas departamenta ķermeņa kameras ieraksti no Timberleika aizturēšanas 2024. gada jūnijā, Bīlai pietuvināts avots atklāja, ka aktrise “nav priecīga par atjaunoto uzmanību”, ko tas atkal pievērsis viņas vīra lietai.
“Ir iemesls, kāpēc viņi iebilda pret šo ierakstu publiskošanu,” par pāri saka avots, skaidrojot, ka 44 gadus vecajai Bīlai šis incidents rada stresu un viņa vēlētos to atstāt pagātnē. “Acīmredzami tas viņu neparāda vislabākajā gaismā,” piebilst avots.
Saskaņā ar avota teikto, Bīla joprojām ir neapmierināta ar šo situāciju — īpaši ar ķermeņa kameras ierakstu publiskošanu — taču viņa turpina atbalstīt savu vīru. “Pēdējā laikā ir bijuši daži sarežģīti brīži, un viņa koncentrējas uz došanos uz priekšu,” stāsta avots. “Viņa ir vislaimīgākā tad, kad var pievērsties ģimenes dzīvei, kā arī savam darbam, kad pati izvēlas uzņemties kādus projektus.”
“Viņa atbalsta Džastinu, taču arī nebaidās pateikt, kad ir vīlusies noteiktos lēmumos. Šī bija viena no tādām reizēm,” piebilst avots.
Popzvaigzne un aktrise, kuri apprecējās 2012. gadā, audzina divus bērnus: Silasu, kurš piedzima 2015. gada aprīlī, un Fineasu, kurš piedzima 2020. gadā.
45 gadus vecais Timberleiks tika aizturēts pēc tam, kad 2024. gada 18. jūnijā bija pametis viesnīcu un restorānu “American Hotel” Longailendā, Ņujorkas štatā. Sākotnēji viņam tika izvirzīta viena apsūdzība par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kā arī divi pārkāpumi — par stopzīmes neievērošanu un nepalikšanu savā braukšanas joslā.
Timberleika advokāts Edvards Bērks juniors ir uzturējis pozīciju, ka dziedātājs aizturēšanas brīdī “nebija reibis”, un 2024. gada septembrī Timberleiks panāca vienošanos ar prokuratūru, piekrītot atzīt vainu mazāk smagā pārkāpumā.
“Šo ierakstu publiska izplatīšana radītu smagu un neatgriezenisku kaitējumu [Timberleika] personiskajai un profesionālajai reputācijai, pakļautu [Timberleiku] sabiedrības izsmieklam un vajāšanai, un nekalpotu nekādam leģitīmam sabiedrības interesēm,” teikts prasībā.
Dokumentos norādīts, ka Timberleiks piekrita publiskot tādu ieraksta versiju, kas “nerada nepamatotu iejaukšanos personiskajā privātumā”.
Aizturēšanas video redzami vairāki momenti, kas nonākuši mediju virsrakstos, tostarp viens, kurā bijušais NSYNC dalībnieks neveikli skaidro policijai, ar ko nodarbojas, kā arī cits, kurā policija liek Timberleikam veikt vairākus skaidrības testus.
Kādā brīdī viņš dzirdams sakām: “Šie ir, nu, grūti testi,” bet citā brīdī, kad policisti iespīd viņam acīs ar gaismu, viņš saka: “Man sirds dauzās.”
Kad policists Timberleikam jautāja par viņa automašīnu, viņš paskaidroja, ka pāris dienām izmanto īrētu auto, kas lika policistam divu bērnu tēvam pajautāt, vai viņš ir šajā apvidū viesos.
Timberleiks atbildēja: “Jā, es esmu turnejā... esmu pasaules turnejā,” un, kad policists lūdza paskaidrot precīzāk, dziedātājs teica: “To ir grūti izskaidrot... emm... es esmu Džastins Timberleiks.”