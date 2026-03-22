Populārais mūziķis Džastins Timberleiks aizturēts par braukšanu dzērumā. Publiskots video, ko viņš centās no sabiedrības acīm slēpt. VIDEO
Plašu ažiotāžu sociālajos tīklos sacēluši nule publiskotie kadri, kuros iemūžināta populārā ASV mūziķa Džastina Timberleika aizturēšana Ņujorkā 2024. gadā.
Iepriekš popzvaigzne bija uzsākusi tiesvedību, lai novērstu video publiskošanu, taču galu galā tika panākta vienošanās, kas ļāva likumsargiem ierakstus piektdien, 20. martā, publiskot. Kopumā publiskoti vairāk nekā astoņu stundu ieraksti, kuros redzams gan brīdis, kad mūziķa auto tika apturēts, gan notikumi policijas iecirknī pēc aizturēšanas.
Timberleiks tika aizturēts 2024. gada jūnijā pēc tam, kad policija viņu apturēja par braukšanu neapstājoties pie “Stop” zīmes un iebraukšanu pretējā braukšanas joslā. Video redzams, kā policists pieiet pie Timberleika automašīnas un saka, ka redzējis, kā viņš iebraucis pretējā joslā un neapstājies pie “Stop” zīmēm. “Jā, piedodiet par to,” atbild Timberleiks. Kad viņam jautā, vai pelēkais BMW ir viņa automašīna, viņš atbild, ka tas ir īrēts auto. Policists jautā, vai viņš ir viesis, un Timberleiks paskaidro, ka atrodas turnejā.
“Ko?” jautā policists. “Es esmu pasaules turnejā,” atbild Timberleiks. “Ko tu īsti dari?” turpina policists. “To ir grūti paskaidrot… pasaules turneja. Es esmu Džastins Timberleiks,” saka dziedātājs. “Kāds ir jūsu vārds?” jautā policists, un Timberleiks to atkārto, pēc kā viņam tiek prasīta vadītāja apliecība.
Daļēji rediģētajos video kadros redzams, kā Timberleiks streipuļo testos, kuros tiek pārbaudīts, vai viņš nav sēdies pie stūres reibuma stvoklī. Timberleiks policistiem sacīja, ka viņam esot šāda reakcija, jo viņš “nedaudz nervozē”. Bet apsūdzības dokumentos likumsargi norādīja, ka Timberleika acis bijušas “apsārtušas un stiklainas” un no viņa elpas nākusi “spēcīga alkohola smaka”.
Timberleiks atteicās no alkohola koncentrācijas pārbaudes un video redzams, kā policisti galu galā uzliek viņam rokudzelžus un ievieto policijas automašīnā. Kāds cilvēks, kurš bija kopā ar Timberleiku, pienāk pie policistiem un jautā, kas notiek, pat lūdzot viņu neaizturēt.
Savā prasībā pret pašvaldību Timberleika juristi apgalvoja, ka video parāda viņu “īpaši neaizsargātā stāvoklī” un video publiskošana varētu nodarīt mūziķa reputācijai “nopietnu un neatgriezenisku kaitējumu”. Tomēr tiesa nolēma, ka video publiskošana nav privātuma pārkāpums, un abas puses vienojās par tā publiskošanu, veicot kadros nelielas redakcijas.
Timberleiks 2024. gadā atzina vainu transportlīdzekļa vadīšanā alkohola ietekmē. Viņam tika piespriests 500 dolāru sods [aptuveni 431 eiro] , papildu 260 dolāru piemaksa, 25 stundas sabiedriskā darba un pienākums publiski uzrunāt sabiedrību par drošību. “Pat ja esi izdzēris tikai vienu dzērienu, nesēdies pie stūres,” toreiz sacīja dziedātājs. “Tā bija mana kļūda, bet ceru, ka ikviens, kurš to redz vai dzird, var no tā mācīties. Es noteikti no šī esmu guvis mācību,” pauda mūziķis.