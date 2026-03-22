Šovu "Koru kari" pamet Andris Ērglis un Liepājas zelta koris
Svētdien, 22. martā, šova “Koru kari” dalībnieki dziedāja Latvijas un pasaules hitus – skaņdarbus, kuri zināmi teju ikvienam
“Koru karu” trešajā tiešraidē dalībniekus vērtēja žūrijas eksperti Edgars Vītols un Jānis Ozols, kā arī TV3 ētera personība Kristīne Garklāva. Šova finansiālā atbalstītāja “Primero” skatītāju simpātiju balvu jau otro nedēļu pēc kārtas ieguva Daiņa Skuteļa vadītais Preiļu purpura koris. Savukārt dalību šovā “Koru kari” noslēdza Andris Ērglis un Liepājas zelta koris.
Vakaru atklāja Fiņķa Madonas zaļais koris, izpildot Šakiras enerģisko un pozitīvo skaņdarbu “Waka Waka (This Time for Africa)”. Jānis Ozols: “Kas par sākumu! Tiešām fantastiski, krāšņi – sajutos pilnīgi kā tādā multfilmā!”
Elīna Fūrmane un Rīgas debeszilais koris dziedāja ēterisko Imanta Kalniņa komponēto dziesmu “Dūdieviņš” ar Vizmas Belševicas vārdiem. Edgars Vītols: “Šis ir patiess kontrasts no iepriekšējā priekšnesuma, bet jūs aizrāvāt mani!”
Turpinājumā Ingus Ulmanis ar Limbažu sarkano kori piedāvāja savu redzējumu ASV grupas “Imagine Dragons” kompozīcijai “Thunder”. Kristīne Garklāva: “Ak, dieniņ, cik tas bija fantastiski, goda vārds! Jūs parādījāt savu spēku.”
Rīgas sudrabbaltais koris un Māra Upmane-Holšteine izpildīja “Instrumenti” dziesmu “Apēst tevi”. Jānis Ozols: “Tas ir tik jauki redzēt tik daudz talantīgus dziedātājus korī, kuriem ļauj dziedāt – gan operas balsī, gan Shipsea balsī, un tad vēl trombons.”
Citu savu šķautni demonstrēja Saulkrastu pērļu koris Asnates Rancānes vadībā, ļaujot ieskatīties “Lady Gaga” daiļradē ar skaņdarbu “Bad Romance”. Kristīne Garklāva: “Nu, spēcīgi.. Man bija interesanti, kā jūs tiksiet galā ar to monstricismu dziesmas sākumā, un tikāt!”
Aizvadītā gadsimta 80. gadu popmūzikas vērtības pārstāvēja Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris, dziedot norvēģu grupas “A-ha” hitu “Take on Me”. Edgars Vītols: “Īstenībā, liels paldies! Es biju pārsteigts par a capella posmu – jūs to izdarījāt ļoti labi. Jums daudz kas izdevās!”
Smeldzīgākas noskaņas vakaram bija paredzējis Olaines melnbaltais koris ar Chris Noah priekšgalā, izpildot ikoniskā mākslinieka Prinsa ne mazāk ikonisko balādi “Purple Rain”. “Dāmas un kungi, jauna zvaigzne ir dzimusi – Estere!” dalījās Jānis Ozols, komentējot kora solistes sniegumu.
Andris Ērglis un Liepājas zelta koris dziedāja “Bee Gees” klasisko kompozīciju “How Deep is Your Love”, ko, iespējams, daļa no mums labāk zina “Take That” izpildījumā. Edgars Vītols: “Tik skaisti, tik brīnišķīgi – paldies par tērpu izvēli un paldies par septiņdesmitajiem! Man ir trīs vārdi par visu šo – gaumīgi, skaisti, saldi.”
Vakaru noslēdza Preiļu purpura koris un Dainis Skutelis, dziedot grupas “Pērkons” skaņdarbu “Mana dienišķā dziesma”. Kristīne Garklāva: “Tas kas tur bija tajā priekšnesumā –dumpinieciskums, pretestība un spriedze – to arī izdevās nolasīt.”