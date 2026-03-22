Bijušais princis Endrū pirmoreiz vairāku nedēļu laikā redzēts sabiedrībā pēc aizturēšanas
Bijušais princis Endrū pirmoreiz vairāku nedēļu laikā ir redzēts sabiedrībā pēc viņa aizturēšanas februārī.
66 gadus vecais Endrū sestdien, 21. martā, tika nofotografēts Sandringemas muižā Norfolkā. Bijušais Jorkas hercogs bija redzams pastaigājamies ar saviem suņiem kopā ar miesassargu.
Šī iziešana sabiedrībā ir pirmā reize vairāku nedēļu laikā, kad Endrū redzēts publiski pēc viņa aizturēšanas 19. februārī — viņa 66. dzimšanas dienā — saistībā ar policijas izmeklēšanu par apgalvojumu, ka viņš savā iepriekšējā Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā dalījies ar konfidenciālu informāciju ar apkaunoto finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Former Prince Andrew Seen Publicly for First Time in Weeks After His Arrest https://t.co/BV3BnGwxhO— People (@people) March 22, 2026
Endrū tika atbrīvots izmeklēšanas laikā vēl tajā pašā dienā. Kad viņš pēc aptuveni 11 stundām apcietinājumā pameta Eilšemas policijas iecirkni Norfolkā, viņš tika nofotografēts automašīnas aizmugurējā sēdeklī.
Endrū atkāpās no savas publiskās karaliskās lomas 2019. gadā pēc plašu rezonansi izraisījušās BBC intervijas, kurā viņš runāja par savām attiecībām ar Epstīnu, kurš tajā pašā gadā 66 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Savas nāves brīdī finansists gaidīja tiesu par apsūdzībām seksuālajā tirdzniecībā.
Bijušais Jorkas hercogs ir saistīts ar Virdžīniju Džufri, atklātu Epstīna upuri, kura apgalvojusi, ka viņa tikusi piespiesta stāties dzimumattiecībās ar Endrū, kad viņai bija tikai 17 gadi. Džufri 2025. gadā 44 gadu vecumā izdarīja pašnāvību.
Karaliene Elizabete 2022. gada janvārī atņēma savam dēlam militāros titulus un patronāžas, pēc tam kad tiesnesis noraidīja viņa mēģinājumu panākt, lai pret viņu vērstā Džufri seksuālas vardarbības prasība tiktu izbeigta. Galu galā viņš ārpustiesas kārtībā vienojās ar Džufri par neizpaustu naudas summu.
Pēc tam, kad pērn tika izdota Džufri pēcnāves grāmata “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, uzmanība Endrū pastiprinājās, un viņš atteicās no savu karalisko titulu lietošanas, kā arī no citiem tituliem un apbalvojumiem. Endrū, kurš atkārtoti noliedzis jebkādu vainu, dažas dienas vēlāk pēc karaļa Čārlza lēmuma tika atņemti arī viņa karaliskie tituli.
Pašlaik nav zināma Endrū bijušās sievas Sāras Fērgusones atrašanās vieta. 66 gadus vecā Fērgusone — kurai arī ir savas saiknes ar Epstīnu — sabiedrībā nav redzēta kopš 2025. gada decembra.
Vēl janvāra beigās bija zināms, ka bijusī Jorkas hercogiene plāno pavadīt laiku ārzemēs, kamēr domā par saviem nākamajiem soļiem, un pēdējos mēnešos viņa, kā ziņots, uzturējusies labsajūtas centros Šveicē un Īrijā.
Bijušā pāra abas meitas, princese Beatrise un princese Eiženija, nav pilna laika strādājošas karaliskās ģimenes pārstāves un veido privātas karjeras. Viņas saglabā mājokļus karaliskajās pilīs Londonā.