Miljoni notic, ka Epstīns ir dzīvs: Floridā nofilmēts viņam neticami līdzīgs vīrietis
Internets atkal uzsprādzis ar jaunu sazvērestības vilni — šoreiz pēc tam, kad Floridā pie stūres nofilmēts kāds vīrietis, kurš daudziem šķitis satriecoši līdzīgs ASV notiesātajam finansistam un dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Šis varētu būt viens no trakākajiem kļūdainās identitātes gadījumiem interneta vēsturē — Floridā tika nofilmēts kāds vīrietis pie stūres, un miljoniem cilvēku nolēma, ka tas ir Epstīns.
12.martā Dienvidfloridā uz I-95 tika nofilmēts vīrietis, kurš vadīja sudrabainu kabrioletu. Miljoniem cilvēku bija pārliecināti, ka šoferis izskatās tieši kā Džefrijs Epstīns — notiesātais dzimumnoziedznieks, kurš oficiāli nomira 2019. gadā Ņujorkas cietuma kamerā.
Video platformā “X” vien savāca vairāk nekā 15 miljonus skatījumu un atkal uzkurināja sazvērestības teorijas par to, vai Epstīns patiešām ir miris.
Pēc vairākām dienām, kuru laikā internetā ritēja diskusijas, noslēpumainais šoferis nāca klajā pats ar savu paziņojumu. Nosaucot sevi par Palmbīčas Pītu, viņš noliedza šos apgalvojumus un paskaidroja, ka nav apkaunotais finansists.
"I'm not Jeffrey Epstein, I'm Palm Beach Pete."
Pīts, bijušais 1. divīzijas tenisists un zelta medaļas ieguvējs, sacīja, ka video uzņemšanas brīdī viņš vienkārši braucis spēlēt tenisu. Viņš sevi raksturoja arī kā Soho bāzētu modes uzņēmēju un bijušo nekustamo īpašumu nozares vadītāju.
Runājot par pēkšņo uzmanību, viņš sacīja, ka neilgi pēc video izplatīšanās viņa telefons sācis “karst no paziņojumiem”. Viņš piebilda, ka šī situācija ir mainījusi viņa ikdienu — svešinieki viņu atpazīst sabiedriskās vietās un lūdz kopīgas fotogrāfijas. Pīts pastāstīja, ka nesena restorāna apmeklējuma laikā citi apmeklētāji viņu atpazinuši no video. Viņš pats piegājis pie viņiem, un tie apstiprinājuši, ka redzējuši viņu internetā, un palūguši kopīgu foto. Līdzīgas situācijas atkārtojušās arī bārā.
Neraugoties uz neērto saistību, Pīts sacīja, ka cenšas uz šo situāciju raudzīties ar humoru.
Epstīns 2008. gadā atzina savu vainu nepilngadīgas personas prostitūcijas organizēšanā un tika notiesāts uz 13 mēnešiem cietumā, lielāko daļu soda izciešot vieglākā režīmā. 2019. gada jūlijā ASV finansists tika aizturēts Ņujorkā un apsūdzēts federālos noziegumos, kas saistīti ar nepilngadīgo seksuālo izmantošanu un cilvēku tirdzniecību. Tā paša gada augustā tika oficiāli paziņots, ka Epstīns pirms tiesas prāvas savā cietuma kamerā izdarījis pašnāvību.