Mūziķa Laura Valtera sieva gatava braukt uz Vāciju, lai satiktos ar bijušo mīļoto
Pēc gandrīz divu gadu desmitu klusuma realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniece, mūziķa Laura Valtera sieva Vita, saskārusies ar pārsteidzošu jaunumu - ziņu no sava dēla Gabriela bioloģiskā tēva. Reaģējot uz šo negaidīto pavērsienu, māte jau ir norezervējusi lidojumu, lai beidzot satiktos.
Viesojoties pie māsas Viktorijas, Vita baudīja mierpilnu ģimenes pēcpusdienu, kuras laikā māsas sazvanījās ar trešo māsu Ingu, kura šobrīd uzturas Vācijā. Tieši šīs sarunas laikā Vita atklāja savu nodomu drīzumā mērot ceļu uz Vāciju, sakot: "Jā, es atbraukšu [uz Vāciju]! Mēs ar Gabrielu plānojam [doties], skatīsimies, jā..."
Vita vēlāk paskaidroja patieso iemeslu šim ceļojumam. Izrādās, dēla bioloģiskais tēvs pats uzsācis komunikāciju: "Pēkšņi pēc 17 gadiem ir uzradies Gabriela bioloģiskais tēvs, kuram pēkšņi savajadzējās Gabriela dzimšanas apliecību." Par bērnu labklājību un audzināšanu kopš mazotnes vienmēr rūpējies Vitas vīrs mūziķis Lauris Valters. Viņš sievas bērnus uzskata par savējiem un ir sniedzis viņiem tēvišķu atbalstu visas dzīves garumā. Tomēr Vita uzskata, ka šī iespēja ir jāizmanto, tādēļ biļetes jau ir kabatā, lai dotos pretī nezināmajam. Viņa uzsver vēlmi veidot ciešākas saites: "Mēs izmantosim šo iespēju [satikties]! Mēģināsim uzturēt kontaktu un brauksim uz Vāciju viņu meklēt. Es ļoti ceru, ka tas mums arī izdosies!"
Šis emocionālais un sarežģītais process tiks dokumentēts arī televīzijas ekrānos. Skatītājiem būs iespēja kļūt par lieciniekiem tam, kā "tēva meklēšanas misija" ietekmēs ģimenes iekšējo dinamiku un dēla nākotni.