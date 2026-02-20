VIDEO: šova "Ģimene burkā” dalībniece Vita Valtere atklāj savu veiksmes formulu
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Vitas Valteres ikdiena ir visai koša, viņa meistarīgi savieno sievišķīgu eleganci ar krietnu devu darba spara. Viņas skaistuma studija ir vieta, kur viņa ne tikai strādā, bet arī jūtas kā mājās, tomēr Vita uzsver, ka pat vismīļākais darbs neieņem galveno lomu viņas prioritāšu sarakstā.
"Īstenībā man pirmajā vietā ir bērni, ģimene, un tikai tad es skatos, kad man ir brīvs laiks, kad man ir brīva diena, un tikai tad es rakstu iekšā savas klientes,” atklāj Vita. Viņas pieeja laika plānošanai ir apzināta - vispirms laiks tuvajiem un tikai pēc tam profesionālie pienākumi. Šāda stingra robežu novilkšana ļauj viņai brīvajās dienās pilnvērtīgi nodoties darbam savā skaistuma studijā, par kuru viņa saka: „Man te ļoti patīk, te es pavadu diezgan daudz laika.”
Vitas dienas plāns bieži vien ir visai raibs. Viņa spēj vienā dienā uzpost dāmas, parūpēties par saimniecību un vēl iedvesmot citus kustībai. „Šodien būs diezgan darbīga diena, jo man jāpadarbojas šeit, jābrauc zirgiem pēc siena un vēl vakarā jānovada deju nodarbības meitenēm,” stāsta Vita, ieskicējot savu dinamisko dzīves ritmu. Lielā aizņemtība viņu nenogurdina, jo Vita ir atradusi formulu, kā izvairīties no rutīnas un izdegšanas. Viņa izvēlas tikai tās nodarbes, kas sasaucas ar viņas iekšējo pasauli. „Es daru tikai tās lietas, kas man patīk – gan dejošana, gan skaistumkopšana, gan kafijas gatavošanas izbraucieni. Tas viss man sagādā prieku, attiecīgi tas sagādā arī lielu prieku tiem cilvēkiem, ar kuriem darbojos,” viņa skaidro.
Šī pozitīvā attieksme rada nebeidzamu enerģijas ciklu. Vita tic, ka, dāvājot prieku citiem, viņa saņem to atpakaļ dubultā, kas palīdz uzturēt dzīvesprieku pat visgarākajās darba dienās. Viņa rezumē savu dzīvesveidu ar atziņu: „Tāpēc enerģija, kuru ieguldu, nāk atpakaļ, un tā es pati sevi uzlādēju ar tām lietām, kuras daru un kuras man ļoti patīk.”