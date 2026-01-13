Šovam "Ģimene burkā" pievienojas jauni dalībnieki, viņu vidū arī mūziķis Lauris Valters. Bet vairs neredzēsim Uģi Kuģi...
Realitātes seriāls "Ģimene burkā" atgriežas pie TV kanāla "360" skatītājiem ar jaunu sezonu.
Sākot no 19. janvāra, no pirmdienas līdz trešdienai pulksten 17:55 satiecies ar jau iepazītajiem Karalkiniem un raidījuma ilggadējiem dalībniekiem Bindriem, kā arī iepazīsti šīs sezonas jaunpienācējus – Kohu ģimeni no Ropažu novada un Valterus no Lielvārdes! Kā risināt bērnu un tīņu audzināšanas problēmas, kas radušās stingrības neesamības un beznoteikumu režīma dēļ? Kā nauda ietekmē attiecību dinamiku un vai maciņa turētājs vienmēr ir arī boss mājās? Stipro sieviešu lāsts – vai sievietei ir jābūt visu varošai un darošai? Un vai jebkāda vīrieša klātesamība patiešām ir labāka un vēlamāka, nekā būšana vienai? Šos, kā arī citus jautājumus ģimenes risinās raidījuma jaunajā sezonā, kā arī skaļākās problēmas un konfliktus aci pret aci risinās katru ceturtdienu “Burku studijā!”, tiekoties ar attiecību treneri Kristapu Ozoliņu.
“Ģimene burkā” atspoguļo īstu dzīvi, izgaismojot vairumam Latvijas mājsaimniecību raksturīgu sadzīves grūtību un konfliktu. Tas kalpo kā pamudinājums skatītājiem nebaidīties no atklātības un aktīvi strādāt pie savstarpējās saskaņas uzlabošanas, rādot reālus piemērus, kā tikt galā ar attiecību krīzēm. Galvenais rīks diskusiju veicināšanai un samilzušu problēmu risināšanai ir "vēlmju burka", kas mudina beigt gaidīt un sākt runāt, palīdzot dalībniekiem formulēt savas vajadzības un kopīgi tiekties pēc cieņpilnas līdzāspastāvēšanas. Arī šosezon savā profesionālajā pieredzē dalīsies attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, aktualizējot jautājumus, kuri ir klātesoši katrā no ģimenēm.
Ielūkojies, kas šovā gaidāms šosezon!