VIDEO: mūziķa Laura Valtera sieva Vita atklāj, cik viņas vīrs pelna
Sarunu raidījumā "Burku studijā!", kur attiecību speciālists Kristaps Ozoliņš palīdz šova "Ģimene burkā" dalībniekiem šķetināt sadzīves līkločus, viesojas Vita Valtere. Šoreiz diskusijas centrā nauda un tās loma partnerattiecībās.
Mūziķa Laura Valtera dzīvesbiedre neslēpj - lai gan mājsaimniecības budžets ir vērā ņemams, ar to ne vienmēr pietiek, lai segtu visas ieceres. Vita, kura darbojas skaistumkopšanā un attīsta savu mobilo kafijas bāru, atklāja, ka viņas personīgie ienākumi nav konstanti: "Mūsu ģimenē tas ir svārstīgi. Pieņemsim, es... Ir nedēļas, kad varu nopelnīt 300, 400 eiro, citreiz 100 eiro. Tad ir, kad varu nedēļā 1000 eiro nopelnīt."
Tāpat viņa ir informēta par vīra finansiālo situāciju. Lai gan šobrīd koncertu grafikā vērojams klusums, vidējie rādītāji ir iespaidīgi: "Viņam šobrīd ir tāda nesezona, viņš pelna mazāk – mazāk koncertu, mazāk darīšanu un pelna mazāk. Bet tā Lauris ir rēķinājis, un viņš ļoti pievērš uzmanību cipariem, - viņš ir izrēķinājis, ka viņš vidēji mēnesī apmēram, man liekas, tie bija kādi pieci tūkstoši. Un ar visu to...brīžiem ir par maz!"
Interesanti, ka tieši Vitai ģimenē ir uzticēta "smagākā" pozīcija - līdzekļu sadale. Viņa uzskata, ka tieši lieli mērķi un vēlme tos finansēt kalpo kā dzinulis pelnīt vairāk. Pēc Vitas domām, nauda ir rīks, kas jāiegulda jēgpilnos projektos, un, ja ambīcijas ir augstas, tad pat solīdi ienākumi var šķist nepietiekami visu sapņu tūlītējai piepildīšanai.