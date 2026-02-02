VIDEO: mūziķa Laura Valtera sieva stāsta, vai viņai patīk arī sievietes
Televīzijas raidījuma “Ģimene burkā” jaunā dalībniece Vita Valtere dalās ar personīgiem pārdzīvojumiem par emocionālo saikni savā ģimenē.
Sarunā ar attiecību konsultantu Kristapu Ozoliņu viņa neslēpj, ka ikdienā izjūt maiguma un mīlestības deficītu no savu tuvāko puses. Lai gan laulātie daudz laika pavada vienā telpā, Vita norāda uz paradoksu – fiziska klātbūtne vēl nenozīmē kopīgas aktivitātes vai kvalitatīvu mijiedarbību. Īpaši sāpīgs temats Vitai ir mainīgās attiecības ar atvasēm. Ja agrāk bērni paši meklējuši mātes tuvumu, tad tagad situācija ir krasi mainījusies. Viņa to ilustrē ar šādu situāciju: "Dažreiz man gribas vienkārši ielīst pie bērniem un pagulēt ar viņiem, bet tad viņi vienkārši stumj mani ārā no gultas un [saka]: "Nē, mammu, kāp ārā, ej prom!" Es domāju – nē, forši!"
Analizējot savu raksturu, Vita atzīst, ka viņas komunikācijas stils ir drīzāk vīrišķīgs – viņa alkst pēc tiešuma un skaidrības. Tas bieži rada kontrastu ar vīra Laura pļāpīgumu, ko viņa raksturo šādi: "Nereti ir tā, kad Lauris man zvana un sāk kaut ko tur cītīgi sīkumos stāstīt, es saku: "Lauri! Kas par lietu vienkārši? Konkrēti!"" Šī iekšējā enerģija likusi sievietei pat pajokot par savu seksuālo orientāciju un iespējamām dzīves alternatīvām. Ar pamatīgu humora devu Vita paziņoja, ka viņas simpātiju sarakstā augstu vietu ieņem mūziķe LP (Laura Pergolici): "Ja es nebūtu precējusies ar Lauri Valteru, tad es būtu precējusies ar Lauru Pergolici! Ja ne Lauris, tad Laura! Brīžiem man liekas, ka es varētu...man varētu patikt arī sievietes. Bet nē, nu, pārsvarā man patīk vīrieši! Nē, nu...patīk vīrieši! Bet vīrišķās enerģijas manī ir pietiekami, jā."