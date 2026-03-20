Leonardo Dikaprio un Vitorijas Čereti attiecības iezīmē jaunu posmu pēc "Oskaru" vakara
Pēc trīs gadu ilgas kopābūšanas Holivudas aktieris Leonardo Dikaprio un viņa draudzene Vitorija Čereti tikai šogad pirmo reizi kopā apmeklējuši “Oskara” ceremonijas vakaru. Ko tas nozīmē šī pāra attiecībās?
Šā gada “Oskaru” vakars bija pirmā reize, kad Leonardo Dikaprio un Vitorija Čereti kopā apmeklēja balvu ceremoniju, un tas liecina par lielām izmaiņām viņu attiecībās. Avoti informē, ka 51 gadus vecā aktiera un 27 gadus vecā itāliešu modeles attiecības kļūst aizvien nopietnākas un, iespējams, nākotnē viņus gaida arī kāzu zvani.
Runājot par filmas “Cīņa pēc cīņas” zvaigznes attiecībām, aktierim tuvu stāvošs cilvēks pēc “Oskaru” ceremonijas izteicies: "Attiecības ar Vitoriju šķiet atšķirīgas un nopietnākas."
Avots arī piebilda, ka Dikaprio "patiesi rūpējas par viņu," un, lai gan jautājumos par laulību vēl nav nekādas skaidrības, šī esot "pirmā reize, kad Leo ir atvērts nopietniem nākotnes plāniem”. Par to raksta slavenību žurnāls “People”.
Modele un 2016. gadā “Oskaru” ieguvušais aktieris kopā jūtas harmoniski, jo Čereti ir "sava dzīve" un jūtas ļoti patstāvīga, kas labi sader ar Dikaprio garajām stundām, ko nākas pavadīt filmēšanas laukumos. Lai gan Čereti un Dikaprio šā gada “Oskaru” vakarā kopīgi nepozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja, viņus uz lielā ekrāna parādīja sēžam līdzās, kad Konans O'Braiens radīja jaunu ikonisku mēmi ar aktieri.
Leonardo Dikaprio bija nominēts labākā aktiera balvai par darbu filmā “Cīņa pēc cīņas”. Aktieris gadu gaitā ir apmeklējis daudzas “Oskaru” ceremonijas, taču reti ir ieradies kopā ar pavadoni. Dikaprio 2005. gadā uzaicināja sev līdzi tā laika draudzeni supermodeli Žizeli Bundhenu un 2020. gadā uz ceremoniju devās kopā ar tolaik mīļoto sievieti modeli Kamilu Moronu.
Šī gada “Oskaru” ceremonija ir pirmā reize, kad Dikaprio un Čereti savas attiecības parādījuši tik publiski. Pagājušajā gadā pāris gan kopā apmeklēja Lorēnas Sančesas un Džefa Bezosa kāzas, bet tas nav miljonu vērots pasākums, kāds ir “Oskaru” vakars.