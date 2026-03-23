Reiz par seksīgāko sievieti pasaulē atzītā britu dziedātāja atmet smēķēšanu un parāda, kā tagad izskatās viņas ķermenis
Britu dziedātāja Tulisa izskatījās brīnišķīgi, pozējot selfijam melnā bikini un atklājot, kā viņas veselība ir uzlabojusies kopš smēķēšanas atmešanas.
37 gadus vecā dziedātāja izrādīja savu lielisko figūru, kad iepozēja selfijam spoguļa priekšā. Viņa bija ģērbusies melnā bikini, virs kura uzvilkusi baltu halātu. Tumšos garos matus grupas “N-Dubz” zvaigzne bija sasējusi glītā zirgastē, bet koptēlu noslēgusi ar izteiksmīgu dekoratīvo kosmētiku, kas akcentēja viņas acis.
Tulisa arī padalījusies ar video, kurā redzama, skrienam uz skrejceliņa. "Pirmais nopietnais skrējiens kopš smēķēšanas atmešanas,” viņa paskaidroja komentārā. “Tikai mēnesis, un kardio spējas ir pieaugušas desmitkārtīgi."
Neilgi pirms šī vēstījuma Tulisa sociālajos tīklos dalījās ar pieredzi par savu neseno "intensīvo" septiņu dienu “ajavaska retrītu” Peru, kur, lietojot šo psihotropo dzērienu, viņa “stundām raudājusi” un “nemitīgi vēmusi”.
Zvaigzne devās uz Dienvidameriku, lai piedalītos trīs ajavaska ceremonijās, kurās šis spēcīgais psihotropais dzēriens tiek lietots ārstu un šamaņu uzraudzībā.
Interneta enciklopēdija “Vikipēdija” par šo dziru raksta sekojoši: “Ajavaska ir psihotrops dzēriens (dekokts), ko parasti izgatavo no koku liānas (Banisteriopsis caapi) vīteņaugiem, sajaucot tos ar dažāda veida sugu augiem, kas satur paaugstinātu dimetiltriptamīna (DMT) daudzumu. Dzērienu reliģiskiem nolūkiem izmanto vairākas Amazones lietus mežu iezemiešu ciltis. Tas tiek lietots kā reliģisks sakraments un ir viena no pasaulē visvairāk šamanismā izmantotajām psihotropajām substancēm.”
“Ajavaskas psihotropā iedarbība ir līdzīga DMT orālajai iedarbībai. Tā mēdz ilgt aptuveni 4 stundas, izsaucot vizualizāciju veida halucinācijas, vīzijas, garastāvokļa un labsajūtas kāpinājumu (eiforiju), empātiju, personības izmaiņas un ego zudumu. Ajavaska gandrīz vienmēr izsauc arī nelabumu, vemšanu un caureju, ko vietējās šamaņu ciltis dēvē par “la purga”. Reģionos, kur tā tiek tradicionāli lietota, tai tiek piedēvētas antiparazītiskas īpašības, arī pretvēža līdzekļa īpašības. Ajavaskas ārstnieciskās īpašības Rietumu medicīnā gan ir maz izpētītas.”
Der atzīmēt, ka ajavaska ir nelikumīga Lielbritānijā, ASV un daudzās citās valstīs.
Tulisa dalījās “Instagram” ar video rullīšiem par savu uzturēšanos, tostarp parādīja arī ceremonijas vietu, un nosodīja tos, kas "uztver šo vielu tikai kā narkotiku". Zvaigzne arī stāstīja, ka viņai vairākas nedēļas bijis jāgatavojas šim braucienam, ievērojot rūpīgu diētu un meditāciju.
2012. gadā vīriešu žurnāls “FHM” atzina tolaik 23 gadus veco britu dziedātāju Tulu Kontostavlosu jeb Tulisu par seksīgāko sievieti pasaulē. Viņa togad izkonkurēja tādas skaistules kā Šerilu Koulu no “Girls Aloud” un Riannu.