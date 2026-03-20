Dažiem radies iespaids, ka Maksimam Galkinam ir jauna mīļākā
Krievijas mediji pamanījušies izplatīt kārtējo "pīli" par humorista Maksima Galkina privāto dzīvi. Daži domā, ka vienīgais viņa vizuālo pārmaiņu un lieliskās formas iemesls ir attiecības ar jaunāku dāmu.
Krievijas modele Anna Kalašņikova, balstoties uz personīgajiem pieņēmumiem un komiķa Makima Galkina fotogrāfijām, pieņēmusi, ka viņam ir mīļākā. Kā raksta Krievijas propagandas plašsaziņas līdzekļi, viņa arī droši apgalvo, ka par Galkina mīļāko pat zina viņa sieva – Alla Pugačova.
Pēc viņas domām, nesenās komiķa pārvērtības un lieliskā forma varētu būt saistīta ne tikai ar vēlmi atjaunot tēlu uz skatuves, bet arī ar jaunas sievietes parādīšanos viņa dzīvē. Tajā pašā laikā Kalašņikova uzsvēra: tas nenozīmē ģimenes sabrukumu.
"Vecuma starpība viņiem ir ievērojama. Un, iespējams, Alla Borisovna par to zina. Būsim godīgi: daudzi pāri, īpaši nobriedušā vecumā, dzīvo pēc saviem noteikumiem. Galvenais – viņi ir kopā. Viņš viņu atbalsta, rūpējas, viņi ir izaudzinājuši brīnišķīgus bērnus," izteicās modele. Tāpat viņa piebilda, ka ir noraizējusies par Pugačovas veselību, jo viņasprāt viņa izskatās "ne īpaši labi".
"Viņa vairs nestaigā bez spieķa, spēka gandrīz nav, viņa ir zaudējusi svaru. Pat pusgadu atpakaļ viņa izskatījās daudz labāk. Bet tagad — nervi, stress, vecums... Kad cilvēks no iekšpuses nogurst, ķermenis obligāti atbild. Ceļi, kājas, vispārējs izsīkums — tas nav tikai "vecums", tās ir pastāvīgas spriedzes sekas," sacīja Kalašņikova.
Jauns.lv iepriekš jau vēstīja, ka krievu medijos regulāri izskan neglaimojoši izteikumi par Maksima Galkina un Allas Pugačovas savienību. Pagaidām nav ne mazākā iemesla uzskatīt, ka abu attiecības būtu uz izjukšanas robežas.