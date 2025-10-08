Atslābuši un apmierināti? Alla Pugačova un Maksims Galkins pieķerti uz ielas Kiprā. VIDEO
Allu Pugačovu un viņas vīru Maksimu Galkinu fani pieķēruši pastaigas laikā pa Limasolas promenādi.
Video redzams, kā pāris iet gar jūru un sastop savus cienītājus. Pugačova sarunājas ar viņiem, kamēr Maksims Galkins runā pa telefonu. Pēc tam Alla un Maksims dodas tālāk - Pugačova saņem vīru aiz elkoņa.
Pašā video Pugačova izskatījās atslābinājusies un apmierināta, neskatoties uz to, ka nesen saskārās ar kritikas vilni pēc lielās intervijas Jūrmalā. Tā bija pirmā intervija pēc aizbraukšanas no Krievijas, kurā Pugačova stāstīja par ģimeni, emigrāciju un savu skatījumu uz notiekošo.
Neilgi pēc intervijas viņa reaģēja uz kritiku, publicējot savu fotogrāfiju ar ierakstu: "Mirklīgs impulss runāt pazuda. Vai nav labāk vienkārši izdzert savu vīna glāzi līdz galam? Man labāk aiziet ar smaidu."
Tāpat pret 76 gadus veco dziedātāju var tikt ierosināta krimināllieta viņas izteikumu dēļ par Džoharu Dudajevu, ko tiesībsargājošās iestādes uzskata par terorisma attaisnošanu. Viņai draud līdz pieciem gadiem brīvības atņemšanas.
Atgādināsim, ka 2022. gadā Alla Pugačova un Maksims Galkins kopā ar bērniem pameta Krieviju. Galkins atklāti iestājās pret Krievijas sākto karu Ukrainā, un viņa sieva viņu atbalstīja. Sākotnēji ģimene apmetās Izraēlā, taču vēlāk pārcēlās uz Kipru.
Turklāt viņi bieži uzturas Londonā un Jūrmalā, kur viņiem pieder īpašumi. Galkins koncertē ārvalstīs, bet Pugačova neatgriežas uz skatuves, tomēr turpina izdot jaunas dziesmas.
Iepriekš internetā pat izskanēja baumas, ka māksliniece nolēmusi atteikties no Krievijas pilsonības, taču pagaidām tam nav apstiprinājuma.