Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju animācijas seriāls, krimināldrāma un cīņa ar jukušu klaunu
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties krimināldrāmas seriālu "Gomorra: Sākums", spriedzes komēdijseriālu "Metāla skaņa" un jaunu pašmāju animācijas seriālu "Kaķītis".
Kā tas sākās
"Gomorra: Sākums" ir jauns krimināldrāmas seriāls.
Neapole, 1977. gads. Pilsēta uz pārmaiņu sliekšņa – nabadzīga, skarba, caurausta ar cigarešu kontrabandu un tuvojošos heroīna ēru. Šā haosa vidū ļoti jaunais Pjetro Savastano sper pirmos soļus noziedzīgajā pasaulē, sākot stāstu, kas mainīs visu.
Cīņā pret jukušu klaunu
Vīrietis bez atmiņām par savu pagātni saņem iespēju uz labāku dzīvi.
Bet tikai tad, ja viņš spēs veiksmīgi piegādāt noslēpumainu sūtījumu pāri postapokalipses tuksnesim. Saņemot palīdzību no cirvi vēzējoša auto zagļa, viņš stāsies pretim nežēlīgiem marodieriem, kas vada iznīcības spēkratus, un citām briesmām, kas gaida pa ceļam, tostarp jukušam klaunam, kurš vada pārāk pazīstamu saldējuma busiņu.
Dacīte un kaķītis
Klāt jauns pašmāju animācijas seriāls "Kaķītis".
Mamma no vecas zeķes uztaisa Dacītei rotaļlietu kaķīti, bet tas pēkšņi sāk runāt! Jaunajam draugam vajag vārdu, un bez neliela piedzīvojuma ar nagu laku neiztikt. Stāstu autore ir rakstniece Inga Kuncīte, kas iedvesmu smēlusies savas meitas ikdienas piedzīvojumos un bērnības jautājumos. Seriāla scenārijs tapis no pavisam ikdienišķām situācijām ģimenē, un īpašu šarmu tam piešķir fakts, ka galvenās varones Dacītes balsi ierunājusi pati autores meita Dārta Kuncīte. Tādējādi animācijā iedzīvināts īsts mātes un meitas stāsts. “Personīgā līmenī šie stāsti ir dzimuši no pavisam ikdienišķām situācijām un meitas nebeidzamās vēlmes rotaļāties ar visu sev apkārt,” stāsta Inga Kuncīte. “Man tā ir bijusi iespēja piedalīties savas meitas bērnības iedzīvināšanā animācijā, un tas, ka viņa pati ierunājusi balstiņu, piešķir šim darbam mums abām vēl personīgāku nozīmi.”