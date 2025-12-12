Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre jau atkal zaudējusi samaņu, būs nepieciešama operācija
Raidījumā "Ģimene burkā" pavisam nesen atklājies, ka Agrita Bindre, kopā ar meitu braucot mājās pēc darba kolēģes sveikšanas pasākuma, pie stūres pēkšņi sajuta spēcīgas, spiedošas sāpes vēderā. Nekas iepriekš neliecināja par to, ka māte varētu nonākt slimnīcā un vakars varētu izvērsties tik dramatisks.
Viņas meita Estere šo negaidīto situāciju raksturoja šādi: "Tas vienkārši bija mirklis, kad redzēju, ka Agrita vienkārši sēž pie stūres, un tad pēkšņi viņa tādās sāpju grimasēs noelsās. Es tā sabijos, jo viņa vēl tieši pagriezienā grieza spēkratu. Es nodomāju – kas notiek? Ko darīt?" Pati Agrita šo bīstamo brīdi atceras miglaini, jo pēkšņais ķermeņa stāvoklis liedza viņai uztvert notiekošo: "Es neko vairs nefiksēju…"
Agrita nekavējoties apturēja auto ceļa malā. Estere steidzās palīgā un izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pēc ātros mediķu ierašanās tika veikti sākotnējie izmeklējumi, lai noskaidrotu pēkšņo vēdera sāpju iemeslu. Meita atceras notikušo ar bažām: "Redzēt tās mammas acis, kad tās vienkārši sagriežas, nav tas labākais skats, jo pirmais jau, kas ienāk prātā, ir tas visļaunākais, un visas sliktākās domas. Mammai spieda mediķi to vēderu un viņa jau tā saviebās, jo varēja redzēt, ka viņai sāp. Tad ārsts paņēma un vēl stiprāk iespieda, teju vai to roku viņai vēderā iebāzīs iekšā."
Pēc slimnīcas ārstu nozīmēto medikamentu lietošanas Agrita joprojām nav pilnībā atguvusies. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi slimnīcā, viņa nolēmusi pagaidām sīkāk nestāstīt saviem jaunākajiem bērniem par pašreizējo veselības stāvokli, lai izvairītos no papildu emocionālas traumas radīšanas mazajiem. Agritai jau iepriekš bijušas veselības problēmas. Šī gada rudenī viņu mocīja galvas un kakla sāpes. Savukārt slimnīcā viņa nonāca pavasarī, kad viņai konstatēja dzelzs deficīta anēmiju un atklāja žultsakmeņus. Ilgstoši viņa centās normalizēt dzelzs līmeni asinīs, lai varētu veikt nepieciešamo žultsakmeņu operāciju.