Šova "Ģimene burkā" zvaigznei Agritai Bindrei nu jau ir grūtības apmaksāt rēķinus
Mēnesis tuvojas noslēgumam, un tas nozīmē, ka jāmaksā rēķini. Agrita Bindre šovā “Ģimene burkā”, pētot maksājumus, atklāj ko nepatīkamu - viņa nav apmaksājusi Uzturlīdzekļu garantijas fonda rēķinu, un par to jau pienākas sods.
Pētot savus maksājumus, Agrita atklāj meitai Esterei kādu pārsteigumu – viņai turpina pienākt rēķini no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, kurus viņa nav apmaksājusi, un nu par tiem uzrēķināta komisija. Agrita stāsta: “Bija tā, ka mēs šķīrāmies ar vīru, viņš iesniedza tiesā dokumentus par kaut kādu laika periodu, ka viņš ir dzīvojis mājās un uzturējis bērnus. Un uzturlīdzekļu garantijas fonds atsūtīja man vēstuli, bez iespējas paskaidrot - uzreiz, ka ir lēmums, ka man ir jāatgriež par gadu nauda, uzturlīdzekļi par visiem bērniem, ko valsts bija maksājusi.”
Agrita nezina, pie kā griezties šajā situācijā – bērnu tēvs neliekas ne zinis, nemaksā alimentus, nepalīdz bērniem, nerūpējas par viņiem. Neved bērnus nekur, kā bija apņēmies, un vēl pieprasījis no Agritas naudu. Agrita skaidro: “Bērnu tēvs pa tiešo man alimentus nemaksā, man maksā valsts minimālo maksājumu, kas šobrīd ir 150 eiro par bērnu. Ja viņš maksātu pats, viņam būtu jāmaksā lielāka summa, kas ir noteikta 210 eiro par bērnu. Viņš ir vienojies ar valsti, ka viņš kaut kādā veidā maksā viņiem kaut ko, bet viņš jebkurā gadījumā maksā lielāku summu, nekā valsts maksā man.” Agritai nav saprotams, kā tāda situācija varējusi izveidoties, ja bērni visu laiku ir dzīvojuši pie viņas, un viņa viena bērniem visu nodrošinājusi. Šo Uzturlīdzekļu garantijas fonda rēķinu dēļ viņai radušās grūtības visus rēķinus samaksāt laicīgi.