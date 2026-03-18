17. reizi "Oskars" izslīd no rokām. Kas notika aizkulisēs pēc rekordlielā zaudējuma?
Amerikāņu komponiste šogad jau 17. reizi bija nominēta “Oskara” balvai, bet arī šoreiz mājās devās tukšām rokām. Mūziķe ir sasniegusi jaunu rekordu ar visvairāk nominācijām, taču joprojām nav ieguvusi nevienu balvu. Kā viņa jūtas, jau atkal piekāpjoties cita komponista priekšā?
Šī gada “Oskara” balvu ceremonijā Daiena Vorena jau 17. reizi zaudēja nominācijā "Labākā oriģinālā dziesma", kas nozīmē, ka viņa tagad ir sasniegusi jaunu rekordu ar visvairāk nominācijām un bez nevienas uzvaras.
Izdevums "Variety" raksta, ka Vorena viegli uzņēmusi savu zaudējumu, komentējot to sociālajos medijos pēc ceremonijas: "Nu, vismaz es esmu nemainīgi konsekventa! Un šovakar es sasniedzu jaunu rekordu!! Bet jūs mani zināt, es atgriezīšos, ja vien man ļausiet!!!" Vorena, visticamāk, turēs savu solījumu, jo viņa bijusi nominēta "Labākās oriģinālās dziesmas" kategorijā katru reizi kopš 2016. gada, un ir ļoti iespējams, ka atgriezīsies arī 2027. gadā. Pašu pirmo nomināciju viņa saņēma jau 1987. gadā par dziesmu “Nothing's Gonna Stop Us Now”. Savukārt populārākā dziesma, ar kuru Vorena bijusi nominēta “Oskaram”, ir grupas “Aerosmith’ izpildītā “I Don’t Want To Miss A Thing”, kas bija sarakstīta filmai “Armagedons”.
69 gadus vecā dziesmu autore iepriekš dalīja pirmo vietu ar skaņu inženieri Gregu P. Raselu, kam bija 16 nominācijas un neviena uzvara. Svētdien notikušajā ceremonijā Vorena pārspēja šo rekordu un kļuva par visvairāk nominēto personu, kas tā arī nav ieguvusi “Oskaru” izvirzītajā kategorijā. Kopīgojot ekrānuzņēmumu ar jauno godu, Vorena rakstīja “Instagram”: "Vismaz esmu rekorda turētāja kādā jomā!!" un šo ierakstu papildināja ar emocijzīmēm ar sejiņu un izbāztu mēli.
Šogad viņa bija nominēta ar Kešas izpildīto dziesmu "Dear Me" no dokumentālās filmas “Diane Warren: Relentless”. Par uzvarētāju tika atzīta K-pop grupas "Demon Hunters" dziesma "Golden".
Lai arī viņa vēl nav ieguvusi Kinoakadēmijas balvu konkurējošā kategorijā, Vorena 2022. gadā saņēma goda “Oskaru” par mūža ieguldījumu mūzikā. Komponiste nesen pastāstīja “The New York Times”, ka joprojām cer iegūt "Labākās oriģinālās dziesmas" balvu.
"Ziniet, es joprojām neesmu ieguvusi “Oskaru” konkurējošā nominācijā. Bet es esmu cilvēks, kuram patīk sacensība. Ir brīnišķīgi saņemt goda “Oskaru”, ko ir daudz grūtāk izpelnīties nekā konkurējošo. Es to neuztveru par pašsaprotamu," viņa apliecināja. "Bet, jā, es vēlētos uzvarēt. Mans goda “Oskars” jūtas ļoti vientuļš. Viņam vajag draugu. Viņš pavada laiku ar manu kaķi Trusi, bet viņam patiktu, ja viņam būtu draudziņš Oskars."
Daiena Vorena piebilda: "Bet es nekad neesmu uztvērusi balvas kā savu vērtību apstiprinājumu. Darbs ir apstiprinājums. Kad cilvēkiem patīk šīs dziesmas, tas ir apstiprinājums. Bet kurš gan nevēlētos uzvarēt, vai ne? Bet tu nevar dzīvot tikai dēļ tā, jo tas nav tavā ietekmē. Tas, kas ir manā ietekmē, ir darīt vislabāko darbu, ko spēju."