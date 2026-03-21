Kāpēc PSRS ražoja krāsainās stikla bumbiņas - pavisam noteikti ne bērnu izklaidei
Padomju laikā daudzi bērni vāca stikla bumbiņas, ko atrada pie rūpnīcām vai dzelzceļa sliedēm. Tās šķita skaistas rotaļlietas, taču patiesībā bija rūpnieciska izejviela. Šīs bumbiņas nekad netika ražotas izklaidei – katrai bija skaidrs tehniskais pielietojums.
Kāpēc stiklam deva bumbiņas formu
Kā stāsta kanāls "Vēsturnieks", šie apaļie izstrādājumi bija tikai sagataves stikla šķiedras ražošanai. Ražotāji tos veidoja tieši bumbiņas formā un vienāda izmēra, lai tos būtu ērti transportēt un iebērt automātiskajās krāsnīs. Bumbiņas vienmērīgi iekrita bunkuros un neaizsprostoja iekārtas, ļaujot rūpnīcai strādāt bez pārtraukumiem un liekām pūlēm no darbinieku puses.
Kā no bumbiņām veidoja šķiedras
Rūpnīcās bumbiņas iebēra īpašās krāsnīs un uzsildīja līdz temperatūrai virs 1000 grādiem. Kad stikls izkusa un kļuva šķidrs, to izspieda caur ļoti smalkiem caurumiem. Uz izejas izveidojās plānas stikla šķiedras, kuru biezums atgādināja matus. No šīm šķiedrām vēlāk izgatavoja stikla audumu. Tas ir ļoti izturīgs un ugunsdrošs, tāpēc to izmantoja lidmašīnu, kuģu un būvniecības izolācijai.
No kurienes bumbiņas parādījās uz sliedēm
Uz dzelzceļa uzbērumiem bumbiņas nokļuva nejauši. Tās uz rūpnīcām veda parastajos kravas vagonos lielos daudzumos. Tā kā tās bija maza izmēra, tās viegli izkrita caur spraugām grīdā vai vagonu sienās braucot vilcienam. Arī daudz bumbiņu izsvaidījās izkraušanas laikā pie rūpnīcām. Tieši tur tās atrada bērni.
Kāpēc bumbiņām bija dažādi toņi
Visbiežāk sastopamās bija caurspīdīgas vai zaļganas bumbiņas — tas bija vislētākā stikla veids. Zilas, brūnas vai sarkanas bumbiņas bija sastopamas ievērojami retāk. Tās ražoja no īpaša stikla, pievienojot krāsvielas speciālām tehniskajām vajadzībām. Tā kā tās bija reti sastopamas, krāsainās bumbiņas bērnu vidū bija visvairāk novērtētas. Šī ražošanas tehnoloģija joprojām tiek izmantota, tāpēc šādas bumbiņas tiek izmantotas mūsdienu rūpnīcās.