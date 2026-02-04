Šova "Ģimene burkā" dalībnieki Kohi apsver domu turpmāk nekur neņemt līdzi bērnus
Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" Kohu ģimene devusies uz Riekstukalnu. Taču ceļš nesākas gludi - automašīnas salonā uzvirmo diskusija par bērnu mūžīgo kavēšanos. Vecāku pacietības mērs ir pilns, tādēļ viņi mēģina izdomāt stratēģiju, kā beidzot iemācīt atvasēm punktualitāti.
Plānotais starta laiks jau sen garām, jo jaunākā paaudze pārāk ilgi krāmēja mantas. Tētis Viesturs, ieņemot šofera vietu un iedarbinot auto, ar rūgtu humoru nosaka: "Tūļas dodas ceļā!"
Viņš neslēpj, ka šāda neorganizētība viņu pamatīgi kaitina, tomēr cenšas saglabāt mieru un uztvert meitu lēnumu kā pacietības treniņu. Brauciena laikā Olga pēkšņi paziņo, ka ir izdomājusi perfektu plānu, kā pielikt punktu šim haosam. Viņa vēršas pie vīra: "Ņemot vērā, ka mēs kavēsim 20 minūtes no tevis ieplānotā laika, man ir risinājums tam visam!" Viesturs pret sievas optimismu ir skeptisks, īsi atteicot: "Neticami!" Olga, nezaudējot jautrību, piedāvā radikālu variantu: "Neņemt bērnus līdzi!"
Vīrs pavelk sievu uz zoba, piebilstot, ka tādā gadījumā mājās būtu jāpaliek arī viņai pašai. Olga tam nepiekrīt, uzsverot, ka viņa nav vainojama pie kavēšanas. Viņa skaidro savu nostāju pret laika plānošanu: "Kavēt man parasti nepatīk, protams, uz skolu arī nedrīkst kavēt – ir konkrēts laiks, kad ir jābūt, taču ar bērniem gan ir kā ar bitēm – nekad neko nevar zināt! Citreiz nākas pusceļā kaut ko apgriezties un paņemt vai vēlāk pievest." Vēloties iesaistīt visus, Olga tieši jautā bērniem, kā viņi plāno laboties. Atbilde ir lakoniska un diezgan skarba: "Neko! Vienkārši kavēsim!" Viesturs uz nākotni raugās ar bažām. Viņš apzinās, ka meitas aug, un drīz vien rīta cīņas par vietu pie spoguļa un vannasistabas apmeklējumu kļūs vēl ilgākas, jo klāt nāks arī meikapam un frizūrām veltītais laiks.