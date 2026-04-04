Inetas Radēvičas meita gatava pārņemt slavas stafeti
Bijušās vieglatlētes Inetas Radēvičas meita Amēlija (12) pārliecinoši seko vecāku pēdās un jau tagad demonstrē nopietnu attieksmi pret treniņiem. Amēlijas māte bija slavena tāllēcēja, bet tēvs - hokejists, savukārt meita izvēlējusies citu sporta veidu - volejbolu.
Bijusī sporta zvaigzne un kādreizējā Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča pēc sporta karjeras beigām kļuvusi par daudzbērnu māmiņu un kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs. Radēviča kopā ar vīru, bijušo hokejistu Pjotru Ščastļiviju, audzina trīs bērnus – Maksimilianu (6), Amēliju (12) un Marku (17) –, un izskatās, ka meita ir gatava doties sportisko vecāku pēdās un pārņemt mātes slavas stafeti. Augot sportistu ģimenē, Amēlijai jau kopš mazotnes ieaudzināta izpratne par darbu un neatlaidību sportā.
Radēviča sociālajos tīklos nereti dalās ar meitas sasniegumiem, un redzams, ka jaunā atlēte ir gan talantīga, gan mērķtiecīga. Amēlija Ščastļivaja pārstāv "Wildfire Volleyball Academy" un spēlē ar 18. numuru.
Ineta Radēviča savulaik bija viena no titulētākajām Latvijas vieglatlētēm. Viņas karjeras spilgtākais brīdis bija 2010. gads, kad Eiropas čempionātā Barselonā viņa veica 6,92 metrus tālu lēcienu un izcīnīja Eiropas čempiones titulu. 2011. gada pasaules čempionātā Ineta sākotnēji izcīnīja bronzas medaļu, kas kļuva par pirmo godalgu Latvijai neatkarības laikā pasaules čempionātos vieglatlētikā. Vēlāk, kad viena no viņas konkurentēm tika diskvalificēta par aizliegto vielu lietošanu, 2017. gada sākumā Radēvičai tika piešķirta sudraba medaļa, un viņa kļuva par pasaules vicečempioni. 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs sportiste ierindojās ceturtajā vietā, par ko saņēma aptuveni 30 000 eiro valsts prēmiju. Tomēr 2018. gada novembrī viņas olimpiskais rezultāts tika anulēts, jo pēc atkārtotām pārbaudēm viņai tika konstatētas pozitīvas dopinga analīzes Londonas olimpisko spēļu laikā. Kopš 2017. gada marta Radēviča pildīja Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes pienākumus, bet 2018. gada nogalē saistībā ar šo skandālu no amata atkāpās.
Pēc sportistes karjeras noslēguma Radēviča pārcēlās uz dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs, kur šobrīd darbojas nekustamo īpašumu jomā, specializējoties luksusa īpašumu pārdošanā.