Nozīmīgākā dāvana - asariņa mammas acīs. Kā savu 55. jubileju nosvinēja Valters Krauze. FOTOGALERIJA
Tautā mīlētais televīzijas un radio raidījumu vadītājs un komiķis Valters Krauze 20. februārī ģimenes, kolēģu, draugu, domubiedru un skatītāju lokā uz mūzikas nama "Daile" skatuves jestri un omulīgi nosvinēja 55. dzimšanas dienu.
"Štrunts par gadiem, galvenais, ka viss notiek!" pēc krāšņā sarīkojuma jubilārs teica žurnālam "Kas Jauns", pirms devās saņemt laba vēlējumus, dāvanas, bučas un apskāvienus no tuvākajiem cilvēkiem.
Jau kopš pērnā gada rudens Valters bija prātojis, kā atzīmēs savu pusapaļo jubileju. “50 gadus es nenosvinēju, jo sākās kovids. 51 gada jubileju gribēju svinēt, bet tad bija kovida ierobežojumi, un ko tur vairs tos 53, tad jau var aizvilkt līdz 55. Nu tad, rekur, ir! Esmu bezgala pateicīgs visiem, kas ieradās. Piemēram, Andrim Keišam ir vienīgais brīvais vakars, bet viņš šovakar bija te. Fiņķim bija pirmizrāde Valmieras teātrī, Kristīne Garklāva nāca no pasākuma, Kristīnei Zadovskai mājās palika abi bērni, kas apslimuši. "Divas" (latviešu komiķu duets Anete Bendika un Elīna Geida) savu atvaļinājumu pārcēla par pāris dienām. Visi viņi kaut kā izrāvās!” priecīgs par jubilejas sarīkojuma viesiem ir Krauze. Valteru sveikt bija atbraukuši arī radi no Madonas un Londonas draugu brigāde, kas bija paturējusi noslēpumā savu ierašanos un patīkami pārsteidza gaviļnieku.
Par materiālām dāvanām Valters nav radis publiski stāstīt, vienīgi piebilst, ka ziedu ir daudz un tie viņam patīk. Taču šajā vakarā emocionāli nozīmīgāka dāvana, ko saņēmis, ir maza asariņa mammas acīs. “Tā nav pirmā reize, kad es publiski pasākuma laikā pasniedzu mammai ziedus. Par visu labo, ko senči manā labā ir darījuši; tas ir brīdis, kad es tā druscītiņ, pāris sekundēs, aizskrienu tālu bērnībā un atpakaļ.”
Kā zināms, Valtera Krauzes dzīvesgājums nav bijis viegls. Viņu uzaudzināja audžuvecāki – viņa īstās mammas māsa Helēna un viņas vīrs Juris, kas kļuvuši par svarīgākajiem cilvēkiem Valtera dzīvē. Līdz pat 1. klasei Valters bērnību pavadīja pie vecmammas Madonā.
Populārais televīzijas un radio žurnālists Arnis Krauze savu vecāko brāli Valteru (abiem ir kopīgs tēvs), sveicot jubilejā, nāca klajā ar jaunumiem par Valtera dzimtas koka atzaru no īstās mātes puses. “Vienu vakaru jau biju devies gulēt, kad zvanīja Arnis un jautāja, tu stāvi vai sēdi un vai zināji, ka tev rados ir muižnieki. Mamma, kas mani radījusi, atdusas Siguldas kapos, un tur ir arī vecmamma, kuru uzvārdi ir Arcimoviči. Un Arnis lēnām bija racies un uzracis informāciju, ka manā dzimtā ir poļu muižnieki – Arcimoviči,” stāsta Valters.
Kā zināms, Arnis Krauze pēdējos gados ir aizrāvies ar ievērojamu ļaužu radurakstu pētniecību. Arnis brāļa Valtera senčus sācis pētīt jau kovida ierobežojumu laikā: “Simtiem baznīcas ierakstu šķirot, lielākoties senči bijuši zemnieki un kalpi. Un pēkšņi, atrodot Valtera vienu vecvectēvu, ieraugu, tur ir rakstīts – muižnieks! Un tas vēl nebūtu nekas. Lasot tālāk, atklājas, ka šā vecvectēva krustvecākos ir bijuši slavenie grāfi Plāteri–Zībergi.”