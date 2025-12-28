Keitijas Perijas bijušais vīrs Rasels Brends kritizē viņas jaunās attiecības mammas klātbūtnē
Amerikāņu popzvaigznes Keitijas Perijas bijušais vīrs britu komiķis Rasels Brends nesenā pasākumā asi izteicies par dziedātājas jaunajām attiecībām ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo. Turklāt to izdarījis, lieliski zinot, ka auditorijā ir viņa šķirtās sievas mamma.
Keitijas Perijas bijušais vīrs Rasels Brends pārtraucis klusēšanu par dziedātājas attiecībām ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo. Viņš par Keitijas jauno romānu izteicies pasākumā “Turning Point USA”, kas 18. decembrī norisinājās Fīniksā, Arizonā. Kā vēsta avoti, pasākumā klāt bijusi arī Keitijas mamma Mērija Perija.
“Runājot par Keitiju Periju, es biju ar viņu precējies,” viņš izteicās. “Es viņu joprojām mīlu, un man ir prieks, ka viņas mamma ir zālē un to dzird, bet tomēr… Man nebija iebildumu pret ar Orlando Blūmu, bet Džastins Trudo? Nopietni! Nelieciet mani vienā kategorijā ar to puisi! Viņš taču ir globālistu marionete.”
Keitija un Rasels iepazinās 2009. gadā MTV Mūzikas video balvu pasniegšanas ceremonijā, apprecējās 2010. gadā, bet jau nākamajā gadā izšķīrās. Keitija vēlāk atklāti žurnālam “Vogue” pastāstīja, kāpēc viņu attiecības bijušas disfunkcionālas. Viņa sacīja: “Kad mēs iepazināmies, viņš vēlējās līdzvērtīgu partneri, un, manuprāt, daudzi spēcīgi vīrieši to vēlas. Taču, kad viņi to iegūst, tad pēkšņi saprot — ‘es nespēju tikt galā ar šo līdzvērtību’. Viņam nepatika, ka turnejā es biju galvenā. Tas bija ļoti sāpīgi un arī ļoti kontrolējoši, kas mani satrieca. Teikšu vien to, ka kopš 2011. gada 31. decembra, kad viņš man atsūtīja īsziņu, paziņojot par šķiršanos, es no viņa neko neesmu dzirdējusi.”
Pēc attiecībām ar Robertu Akroidu, Džonu Meijeru un Diplo Keitija izveidoja ģimeni ar aktieri Orlando Blūmu. Orlando bildināja Keitiju Valentīndienā 2019. gadā, un 2020. gada 26. augustā pārim piedzima meita Deizija Dova. Šā gada jūlijā bijušais pāris paziņoja par saderināšanās atsaukšanu, nākot klajā ar kopīgu paziņojumu: “Ņemot vērā pēdējā laika pastiprināto sabiedrības interesi un diskusijas par Orlando Blūma un Keitijas Perijas attiecībām, viņu pārstāvji apstiprina, ka pēdējo mēnešu laikā pāris pakāpeniski mainījis attiecību formu, koncentrējoties uz kopīgu bērna audzināšanu.”
2025. gada oktobrī dziedātāja apstiprināja savas jaunās attiecības ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, kad abi tika manīti intīmā apskāvienā luksusa jahtas brauciena laikā pie Santabarbaras krastiem. Šīs fotogrāfijas parādījās neilgi pēc tam, kad pāris jūlijā tika manīts romantiskā randiņā Monreālā — tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Keitija bija apstiprinājusi šķiršanos no ilggadējā partnera Orlando.
Savukārt Rasels Brends kopā ar restorāna īpašnieci un blogeri Loru Galaheri audzina trīs bērnus. Viņš bildināja Loru 2016. gada jūlijā, bet pāris apprecējās 2017. gada augustā, svinot indiešu tematikā ieturētas kāzas netālu no savām mājām Henlijā pie Temzas, Oksfordšīrā.
Kopīga bērna audzināšana
Keitija un Orlando šobrīd koncentrējas uz pozitīvas vides radīšanu meitai Deizijai. Jūnijā “Gredzenu pavēlnieka” zvaigzne apciemoja meitu Austrālijā, kur viņa bija kopā ar mammu turnejas “Lifetimes Tour Down Under” laikā. Aktieris bija manīts Pērtas ielās, staigājam roku rokā ar Deiziju pirms Keitijas koncerta. Viņš izskatījās lieliskā noskaņojumā, pavadot dienu kopā ar meitu.
Keitija un Orlando jau ir pieredze kopīgā bērna audzināšanā, jo Orlando ir dēls no viņa pirmās laulības ar šķirto sievu modeli Mirandu Keru, ar kuru aktierim un Perijai joprojām ir sirsnīgas attiecības. Mirandu Kera ir mamma Orlando dēlam Flinnam, savukārt viņas otrajā laulībā ar Evanu Špīgelu pasaulē nākuši vēl trīs dēli – Hārts, Mailzs un Pjērs.