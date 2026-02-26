FOTO: "Koru karu" koru vadītāji jestrā rīta burziņā ieskandina jauno sezonu

"Koru karu" koru vadītāji ieskandina jauno sezonu
Tuvojoties šova “Koru kari” jaunās sezonas startam, kas "TV3" ēterā būs skatāms jau 1. martā, "TV3 Group" komanda kopā ar šī gada koru vadītājiem sezonu ieskandināja īpašā rīta pasākumā.
Pasākums norisinājās "TV3 Group" birojā draudzīgā un radošā atmosfērā, kur kolēģi un šova pārstāvji kopīgi ieskandināja jauno sezonu. Mūziku uz vinila platēm spēlēja DJ ESEM, pazīstams kā Sergejs Medvedevs, savukārt “Kalve Coffee” baristas sagādāja īpašu kafijas pieredzi, kas rīta stundās uzlādēja visus klātesošos. Rīta kulminācijā “STAR FM” radio personība Māris Grigalis vadīja kopīgu sadziedāšanos, ļaujot gan kolēģiem, gan koru vadītājiem sajust šova garu un iesildīties.
“”Koru kari” vienmēr ir par komandas spēku, spilgtām emocijām, izaugsmi un izkāpšanu no komforta zonas. Sajust šo enerģiju vēl pirms pirmā raidījuma ir īpaši - tas iedod papildu spēku visai sezonai,” atzīst viena no šīs sezonas koru vadītājām Māra Upmane-Holšteine.
Šova “Koru kari” jaunās sezonas visu 10 koru vadītāji
