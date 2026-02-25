Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - spriedzes un šausmu filmas, kā arī klāt pašmāju "Ķīlnieki"
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties šausmu filmu "Kopā", jauno pašmāju daudzsēriju trilleri "Ķīlnieki" un spriedzes filmu "Slazds".
Tuvāk, nekā vēlētos…
Filmā "Kopā" ("Together") Deivs Franko un Elisone Brī, kas ir laulātie draugi īstajā dzīvē, atveido pāri, kuri no pilsētas pārvācas uz laukiem, cerot uz jaunu sākumu, bet drīz vien sastopas ar noslēpumainu spēku.
Tims un Millija ir laimīgs pāris, kuri pārceļas uz lauku pilsētiņu. Lauku idillē un mazpilsētas mierā viņi bauda kopābūšanu un dabu. Kādas pastaigas laikā abi nonāk dīvainā alā, pēc kuras apmeklējuma sākas neparasti un biedējoši notikumi. Nu viņi būs kopā daudz ciešāk, nekā vēlētos… Filma izmanto body horror elementus, lai parādītu to, ko ikdienā mēdzam romantizēt, — vēlmi pilnībā saplūst ar otru. Aktrise Elisone Brī kādā intervijā atzina, ka šis darbs reizēm šķitis biedējoši tuvs realitātei: “Filmā mēs spēlējam pāri, kas kļūst burtiski nesaraujams, un ir brīži, kad tu jūti – varbūt arī īstajā dzīvē kļūstam pārāk atkarīgi viens no otra. Tas bija satraucoši un vienlaikus aizraujoši.” Deivs Franko savukārt teica, ka projekts devis iespēju kopā ar sievu pārbaudīt arī pašu partnerību: “Mēs daudz runājām par robežām attiecībās, par to, ko nozīmē būt vienotiem, bet nezaudēt sevi. Tas bija mūsu kopīgais eksperiments – tikai ar daudz vairāk asiņu ekrānā.”
"Ķīlnieki" ir klāt!
"Tet" un "Nelūgto viesu" komanda – režisors Vlads Kovaļovs un rakstniece, producente Lelde Kovaļova – piedāvā jaunu daudzsēriju trilleri "Ķīlnieki".
Dažādi garāmbraucēji šķietami parastā darbdienā apstājas nomaļā kafejnīcā, nenojaušot, ka visi kļūs par ķīlniekiem – iesprostoti vienā telpā gandrīz divas diennaktis, kur valdīs panika, nodevība un cīņa par izkļūšanu. Tajā pašā laikā izmeklētājs Markuss saņem visgrūtāko uzdevumu savā dzīvē – pierādīt dažu stundu laikā, ka slepkavībā apsūdzētais patiesībā ir nevainīgs. Ja viņš sazināsies ar policijas kolēģiem, ķīlnieki cits pēc cita tiks nogalināti…
Līksmā burziņā nosvin daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrādi
2026. gada 23. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrāde.
"Ķīlnieki" ir Latvijas kino pirmā daudzsēriju filma, kuras visu astoņu sēriju darbība aptver tikai nepilnas divas diennaktis. Tā ir emocionāli intensīva drāma par morālām izvēlēm, cilvēku psiholoģiju krīzes situācijā un instinktiem, kas pārspēj sociālās maskas, statusus un ārējo tēlu. “Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi,” stāsta galvenā producente Lelde Kovaļova. “Lasot "Ķīlnieku" scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses. Katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Un vēl scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja.”
Ieslodzīts mašīnā
Holivudas jaunā zvaigzne Bills Skašgords un veterāns Entonijs Hopkinss tiekas aizraujošā trillerī "Slazds".
Tai vajadzēja būt pavisam ikdienišķai automašīnas zādzībai, kādās Edijam ir pietiekami liela pieredze. Taču viņu sagaida nepatīkams pārsteigums – modernā aizsardzības sistēma sagūsta viņu luksusa auto salonā un spēkrata īpašnieks ir nolēmis spriest taisnīgu tiesu pats savām rokām. Viņa nežēlīgā rotaļa ar slazdā nokļuvušo zagli ir sākusies.