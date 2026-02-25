Atklāti "Zelta mikrofona" 30. jubilejas ceremonijas vadītāji
Olimpiskajā centrā “Ventspils” norisināsies krāšņa un svinīga Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” 30 gadu jubilejas ceremonija, kuras vadītāju lomā iejutīsies ētera personības Sanda Dejus, Madara Kivkucāne un Beta Beidz.
Ceremonijā netrūks ne sarkanā paklāja, ne spilgtu muzikālu priekšnesumu, kurus sarūpējuši Ventspils bigbends un Ventspils Kamerorķestris (diriģents Aigars Meri), Normunds Rutulis, “Dzeguzīte”, “Apvedceļš”, “Dzelzs vilks”, “Baltic Groove Orchestra” (diriģents – Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins ar jaunas dziesmas pirmatskaņojumu, “Very Cool People”, Emilija, “The Sound Poets”, “DAGAMBA”, “Musiqq”, “Iļģi” u.c. mākslinieki. Pasākumā gaidāmi arī vairāki muzikāli pārsteigumi.
“”Zelta mikrofons” man ir ļoti mīļš notikums, jo esmu ar šo ceremoniju uzaugusi, turklāt šī būs jau ceturtā reize, kad man būs gods vadīt apbalvošanas ceremoniju. Tie ir mūziķu svētki un iespēja satikties, tāpēc būt daļai no šī notikuma man ir patiess prieks,” atklāj Sanda Dejus.
“Priecājos par iespēju un izaicinājumu pievienoties “Zelta mikrofona” komandai tieši jubilejas gadā, kad ceremonija notiek jau 30. reizi. Tā ir iespēja kopā svinēt mūzikas svētkus un tos, kuri ar neatlaidīgu darbu un mērķtiecību veidojuši Latvijas mūziku ne tikai aizvadītajā gadā, bet daudzu gadu garumā. Šo vakaru gaidu kā īpašus svētkus – ar patīkamu satraukumu, lielu sajūsmu un atbildības sajūtu; tajā pašā laikā jūtos droši, jo vadītājas godā kopā būšu ar jau pieredzējušām un sevi pierādījušām kolēģēm,” atklāj Madara Kivkucāne, savukārt Beta piebilst: “Mūzika man vienmēr ir bijusi tuva, un vietējie mūziķi – mīļi. “Zelta mikrofonu” gaidu ar patīkamu satraukumu, un gatavošanās process notiek pilnā sparā. Frizieris, manikīrs, pedikīrs, sejas un ķermeņa procedūras, treniņi, mērīšanās - sajūta, ka gatavotos pašas kāzām.”
“Ar publiku un plašām tautas masām mēs tāpat tiekamies itin bieži. Taču “Zelta mikrofona” ceremonija ir mūsu cunftes jeb ģildes kopāsanākšana, mūziķu kopības un pleca sajūtas sajušana, kurā bez skaudības un intrigām sveikt savus aroda brāļus un māsas; jaunajiem – atbalsts un uzmundrinājums; vecajiem – pateicība un dziļa paklanīšanās. Šie ir mūsu cilts iekšējie noteikumi, gods, lepnums un cerības. Lai tā būtu vienmēr!” pauž mūziķis, ētera personība un šovmenis Fredis (Andris Freidenfelds).
“”Zelta Mikrofons” ir vakars, kad satiekas talants un Latvijas mūzikas spēcīgā enerģija, taču tikpat svarīgi ir tas, kā šie un arī citi kultūras pasākumi tiek organizēti – ar atbildību pret vidi. Mēs ticam, ka jaudīgs šovs un ilgtspējīgi risinājumi var iet roku rokā. Arī kultūras pasākumu baudīšanas laikā katra izvēle ir nozīmīga: izbaudīt notikumu, pieņemt ilgtspējīgākas izvēles un šķirot atkritumus sniedz iespēju izmantot resursus atbildīgi un kopā mazināt pasākumu ietekmi uz vidi,” norāda “Zaļās jostas” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.