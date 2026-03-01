Dienas gaitā daudzviet, tostarp galvaspilsētā, gaidāms lietus un migla
Svētdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus.
Pelēkā svētdienā turpināsies sniega kušana, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Diena būs lielākoties mākoņaina, vien brīžiem valsts rietumos starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un arī dienas laikā dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +3…+6 grādu robežās.

Galvaspilsētā gaidāms lielākoties mākoņains laiks un no dienas vidus brīžiem līs. Dienas pirmajā pusē saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+5 grādi.

