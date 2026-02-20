"Lielbritānijas vientuļākā aita" Fiona kļuvusi par dvīnīšu mammu. Pirms diviem gadiem viņas glābšanai sekoja visā pasaulē
Pirms trim gadiem pasaules uzmanību piesaistīja šīs "Lielbritānijas visvientuļākās aitas" aitas Fionas glābšanas operācija no klinšainās pludmales Skotijā, kur viņa vienatnē bija pavadījusi vairākus gadus. Tagad viņas dzīvē ir vēl viens brīnišķīgs notikums — piedzimuši dvīņu jēriņi.
Damfrīzas fermā slavenajai Fionai pagājušajā nedēļā piedzimuši dvīņu jēriņi: puika un meitenīte. Fermas saimnieks Bens Bests "Sky News" pastāstīja, ka Fionai deviņas stundas ilgušajās dzemdībās palīdzēja veterinārs, un gan mamma, gan bērni jūtas labi.
Fionas stāsts sākās 2021. gadā, kad vientuļo aitu Skotijas ziemeļu Kromartifērtas līča klinšainajā piekrastē pamanīja kāda sieviete, peldot garām ar kajaku. Sākotnēji viņa nepievērsa aitai īpašu uzmanību, uzskatot, ka tā pati nokļūs mājās. “Viņa mūs redzēja un sauca, sekojot mums visā pludmales garumā, līdz vairs nevarēja tikt tālāk. Pēc tam viņa devās atpakaļ, izskatījās sašļukusi,” Džiliana Tērnere toreiz izteicās “The Northern Times”.
Kā aita, kura pazīstama ar vārdu Fiona par godu slavenās animācijas filmas “Šreks” princesei, nokļuva šajās dabas izveidotajās lamatās Skotijas ziemeļaustrumu piekrastē, nav zināms — neviens tuvējās apkārtnes fermeris nebija ziņojis par pazudušu aitu.
Pēc gada viņa gar to pašu piekrasti peldēja atkal, un liels bija viņas pārsteigums, ieraugot to pašu aitu vecajā vietā. “Mums tuvojoties, viņa mūs sauca un atkal mums sekoja gar piekrasti, lecot no viena akmens uz citu, visu laiku mūs saucot,” viņa atminējās piedzīvoto. Aitas vilna bija izaugusi milzīga un pieskārās zemei. “Mēs tiešām domājām, ka pirmajā gadā viņa spētu nokļūt mājās. Nabaga aita bija visu pamesta vismaz divus gadus. Tām bija jābūt mocībām ganāmpulka dzīvniekam, un izskatījās, ka viņa izmisīgi mēģināja kontaktēties ar mums abas reizes, kad mēs devāmies viņai garām.”
Tērnere sacīja, ka mēģināja noorganizēt aitas glābšanas operāciju, taču valsts dienestos nekādu atsaucību neguva, savukārt Skotijas biedrība cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem novēršanai paziņoja, ka aita ir zināma, taču tai nekādas briesmas nedraud.
Pamazām Fionas glābšanas problēma ieguva sabiedrības uzmanību, londonieša Edoardo L’Astorinas izveidotajai petīcijai vietnē change.org saņemot daudzu desmitu tūkstošu cilvēku parakstu.
Brīvprātīgo grupa 2023. gada novembra sākumā veica riskanto glābšanas operāciju, ar trosēm nolaižoties pa 250 metru stāvo virsmu un pēc tam paceļot aitu drošībā. Sevišķi bīstams bija gandrīz vertikāls 15 metru augsts posms. “Austrālijā bija aita, vārdā Šreks, kas gadiem ilgi dzīvoja alās, tādējādi šī ir Skotijas versija,” toreiz atzina operācijas vadītājs Kemijs Vilsons.
Izglābtā Fiona beidzot atbrīvojās no lielās vilnas un pamazām iejutās savās jaunajās mājās Damfrīzas fermā. Diemžēl ilgstošā vientulība nepalika bez sekām: fermā viņai tā arī nav izdevies pilnībā iejusties pārējo aitu kolektīvā, tādēļ kopēji cer, ka viņas jaunā mammas loma palīdzēs pārvarēt pagātnes emocionālās traumas.