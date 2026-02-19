“Mums ir beigas!” - Holivudā paniku raisa video, kurā redzams kautiņš starp Tomu Krūzu un Bredu Pitu
“Man nepatīk to teikt, bet mums ir beigas!” Tāds bija “Dedpūls & Vilknadzis” scenārista Reta Rīsa secinājums, kad viņš ieraudzīja video ar kautiņu starp aktieriem Tomu Krūzu un Bredu Pitu, kas šonedēļ sacēlis kājās Holivudu.
Virālajā video redzams, kā abas A līmeņa zvaigznes uz kāda jumta iesaistās kautiņā ar dūrēm — Pits bija nikns, jo Krūzs bija nogalinājis Džefriju Epstīnu, kurš “zināja pārāk daudz par mūsu Krievijas operāciju”. Video, protams, nav īsts – tas izveidots, izmantojot "Seedance 2.0" — nesen izlaistu mākslīgā intelekta rīku no “ByteDance”, Ķīnā bāzētā “TikTok” mātesuzņēmuma.
Līdzīgi kā“ OpenAI Sora” gadījumā, “Seedance 2.0” izraisa vēl lielākas bažas par to, ka mākslīgā intelekta video ģenerators var “bradāt pāri” autortiesību noteikumiem.
Tas bija pietiekami, lai “Motion Picture Association” reaģētu. Tās priekšsēdētājs un izpilddirektors Čārlzs Rivkins paziņojumā sacīja: “Vienas dienas laikā Ķīnas mākslīgā intelekta pakalpojums “Seedance 2.0” ir masveidā, neatļauti izmantojis ASV ar autortiesībām aizsargātus darbus. Ieviešot pakalpojumu, kas darbojas bez jēgpilniem aizsargmehānismiem pret pārkāpumiem, “ByteDance” ignorē sen nostiprinātos autortiesību likumus, kas aizsargā autoru tiesības un balsta miljoniem amerikāņu darba vietu. “ByteDance” nekavējoties jāpārtrauc pārkāpjošās darbības.”
Rīks oficiāli tika prezentēts ceturtdienas rītā ASV pēc tam, kad iepriekšējā nedēļā tas bija “uzspridzinājis” Ķīnas sociālos tīklus. Lietotāji ir publicējuši arī “Atriebēju: Noslēguma” kulminācijas kaujas remiksus (kuros Tanoss atvainojas par to, ka “izdzēsa” pusi Visuma) un vēl vienu, kurā redzama cīņa starp Godzillu un Optimusu Praimu.
Kā norādīja “Dedpūls & Vilknadzis” scenārists Rets Rīss, Pīta un Krūza kautiņa video viņu pilnībā satrieca, jo tas izskatījās tik profesionāli. “Tieši tāpēc man ir bail. Mans pesimistiskais skatījums: Holivuda tūlīt tiks revolucionizēta/sagrauta.”
Kanādas aktieris Simu Liu gan nebija tik iespaidots, sakot: “Ikviens, kurš kaut reizi ir skatījies kungfu filmu, zina, ka tas ir absolūti pilnīgs sūds.”