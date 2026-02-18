Hjū Hefnera atraitne ceļ trauksmi: “Playboy” fonds glabā tūkstošiem intīmu foto - iespējams, arī ar nepilngadīgām
“Playboy” dibinātāja Hjū Hefnera atraitne apgalvo, ka viņas bijušā vīra fonds glabā apjomīgu sieviešu intīmu fotogrāfiju krājumu, un daļa no attēlotajām personām varētu būt nepilngadīgas.
Kristāla Hefnere, kura apprecējās ar Hefneru 2012. gadā, kad viņam bija 86, arī norāda, ka viņa tikusi atcelta no bezpeļņas organizācijas prezidentes amata, jo paudusi bažas par šo dokumentu drošību.
Kristāla šos apgalvojumus izteica skaļā preses konferencē slavenību advokātes Glorijas Olredas birojā 17. februārī. Viņa žurnālistiem sacīja, ka dažas no sievietēm, kuras, iespējams, redzamas dokumentos, kas atrodas Hjū Hefnera fonda rīcībā, varētu pat nezināt, ka šādas fotogrāfijas vispār eksistē.
“Šie materiāli aptver vairākas desmitgades, sākot ar 1960. gadiem, un var ietvert attēlus ar meitenēm, kuras tajā laikā bija nepilngadīgas un nevarēja dot piekrišanu tam, ka viņu attēli tiks saglabāti vai kontrolēti,” sacīja Kristāla. “Tie var ietvert arī sieviešu attēlus, kuras vispār nav piekritušas, ka viņas tiek fotografētas.”
“Šajos albumos ir kailfoto, attēli, kas uzņemti pirms un pēc seksuālām darbībām, un citi ļoti intīmi brīži,” viņa turpināja. “Tajos ir intīmi materiāli ar sievietēm, kuras tagad ir mātes, vecmāmiņas, profesionāles un privātpersonas, kas desmitgadēm veidojušas savu dzīvi, pat nenojaušot, ka šie attēli joprojām tiek uzkrāti.”
Hjū Hefnera atraitnes Kristalas Hefneres smalkā dzīve
Pēc Olredas teiktā, dokumentos esot arī saraksts ar sievietēm, ar kurām “Playboy” dibinātājam bijušas seksuālas attiecības. Sarakstā, iespējams, aprakstītas arī veiktās seksuālās darbības.
Kristāla piebilda, ka drošības kļūme vai dokumentu noplūde varētu “izpostīt tūkstošiem cilvēku dzīves”.
Kristāla pēc aiziešanas no “Playboy” publicēja savu atklāsmju grāmatu “Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself”.
Grāmatā viņa aprakstīja dzīvi “Playboy” savrupmājā Losandželosā un attieksmi, kuru sievietes, kas tur dzīvoja, esot piedzīvojušas tās sienās. “Tajā laikā man laikam bija izskalotas smadzenes vai kaut kas tamlīdzīgs,” viņa sacīja.
Kristāla apgalvo, ka viņai likts “savilkties formā”, kad viņa pieņēmās svarā, un ka Hefners pieprasījis viņai krāsot matus blondus, kad sāka spīdēt cauri brūnās saknes. Viņa arī apgalvoja, ka pēc ballītēm savrupmājā Hefnera guļamistabā sekojuši grupveida seksa pasākumi un ka viņa jutusi spiedienu “tikt līdzi” savrupmājas notikumiem, jo baidījusies, ka viņu varētu aizstāt ar jaunāku sievieti.
Kad Hefners bija tuvu nāvei, Kristāla apgalvo, ka viņš viņai teicis par viņu “runāt tikai labu”.
Lai gan Hjū Hefners ir ticis apsūdzēts seksuālā vardarbībā un piespiešanā no dažu bijušo draudzeņu puses, miljonārs nav atzīts par vainīgu nekādos kriminālpārkāpumos.