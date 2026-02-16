Ar jaunu romantisku dziesmu savus fanus iepriecina Lily
Jaunu dziesmu saviem klausītājiem piedāvā dziedātāja Linda Kalniņa, kas plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Lily.
“Iespējams ir viss” ir romantisks vēstījums par mīlestības netveramo spēku un ir trešais singls no Lily topošā albuma, pie kura darbs uzsākts pērn, portālu Jauns.lv informēja mūziķes pārstāvji. Savu atgriešanos Latvijas mūzikā Lily pieteica pagājušajā gadā, uzsākot sadarbību ar mūzikas producentu Jāni Šmēdiņu un tekstu autori Karīnu Kreili, izdodot divus singlus - “Diena pret nakti ” un “Neuztver to personīgi”. Nu tapusi jauna dziesma, kas radīta sadarbībā ar producentu Gaiti Lazdānu, un gan stilistiski, gan muzikāli dažādo Lindas ceļu atpakaļ mūzikā.
“Darbs studijā un tas, cik silti tikušas uzņemtas manas pirmās divas dziesmas, mani ļoti iepriecina un iedvesmo, tāpēc esmu nolēmusi neapstāties un turpināt savu sirdslietu - dziedāšanu," stāsta Linda. “Es bieži ceļoju un esmu ārpus Latvijas, tāpēc darbs pie albuma nerit tik raiti, bet kad vien ir iespēja, es dodos uz studiju un ļaujos dažādiem muzikāliem eksperimentiem, radot arvien jaunas dziesmas, ar ko iepriecināt sevi un savus klausītājus.”
Ar dziesmas autoru Gaiti Lazdānu Lily sadarbojusies jau iepriekš, abu sadarbībā tapusi arī dziesma “Pasaule", kura izdota 2013. gadā un kura nesen no jauna guvusi popularitāti platformā “TikTok”. “Dzīve ir mainīga, mēs arī varam ik pa laikam mainīties, eksperimentēt ar stiliem un sajūtām, un es ceru, ka mana jaunā dziesma kādam ļaus atgriezties patīkamās atmiņās, bet kādam – ar iedvesmu skatīties nākotnē,” tā Lily.
Mūzikā Linda Kalniņa jeb Lily debitēja 2002. gadā kā Laura Reinika bekvokāliste, vēlāk gūstot plašu atpazīstamību realitātes šovā “Fabrika”. Popularitāti guvušas vairākas viņas solo dziesmas – “Iemīlējos tevī”, “Pasaule” un citas, plaši izskanējis duets ar Lauri Reiniku “Tev šodien vienalga”, izdots arī kopīgs albums ar Donu.
Dziedātāja Lily jeb Linda Kalniņa
Dziedātāja Lily jeb Linda Kalniņa.