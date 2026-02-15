Atklāti “Supernovas” fināla balsojuma rezultāti - kā dalībniekus ierindoja skatītāji un žūrija
14. februārī tiešraidē par Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” uzvarētāju kļuva Atvara, iegūstot pirmo vietu gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā, un jau 14. maijā ar dziesmu “Ēnā” pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.
Konkursa “Supernova” fināla rezultātus noteica skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā:
1. Atvara – 1. vieta skatītāju balsojumā, 1. vieta žūrijas vērtējumā.
2. “Kautkaili” – 2. vieta skatītāju balsojumā, 2. vieta žūrijas vērtējumā.
3. Emilija – 3. vieta skatītāju balsojumā, 3. vieta žūrijas vērtējumā.
4. Robert Ox – 4. vieta skatītāju balsojumā, 4. vieta žūrijas vērtējumā.
5. Miks Galvanovskis – 5. vieta skatītāju balsojumā, 7. vieta žūrijas vērtējumā.
6. TIKASHA SAKAMA – 7. vieta skatītāju balsojumā, 5. vieta žūrijas vērtējumā.
7. “ELPO” – 8. vieta skatītāju balsojumā, 6. vieta žūrijas vērtējumā.
8. “De Mantra” – 6. vieta skatītāju balsojumā, 10. vieta žūrijas vērtējumā.
9. LEGZDINA – 9. vieta skatītāju balsojumā, 9. vieta žūrijas vērtējumā.
10. Krisy – 10. vieta skatītāju balsojumā, 8. vieta žūrijas vērtējumā.
Izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” uzvarētājas dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls – 16. maijā.
Par konkursu “Supernova”
“Supernova” ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. “Supernova” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus “Eirodziesma” (2000–2012) un “Dziesma” (2013–2014).