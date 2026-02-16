Negaidīti atklāts prinča Viljama un princeses Ketrīna guļamistabas noslēpums
foto: Vida Press
Princese Ketrīna un princis Viljams.
Princis Viljams un princese Ketrīna par savām mājām līdz šim saukuši vairākas karaliskās rezidences. Viņu bijusī guļamistaba Kensingtonas pilī atklāj neparastus dzīvošanas ieradumus. Pāris izvēlējies nestandarta risinājumus, kas pārsteidz pat vispieredzējušākos karaliskās ģimenes novērotājus.

Pēc kāzām 2011. gada aprīlī princis Viljams un princese Ketrīna par savām mājām sauca apartamentus Kensingtonas pilī. Nesen atklāts, ka pāra Londonas rezidence bijusi neparasta plānojuma, ar viņu galveno guļamistabu 1A apartamentu pirmajā stāvā. Eksperti paskaidro, ka ar nosaukumu “apartamenti” pilī nav jāsaprot dzīvokļa tipa miteklis, kas ir viens no vairākiem, kas labiekārtots ēkā. Pils kompleksā “apartamenti” parasti ir atsevišķas terases tipa mājas. 

foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Kensingtonas pils 1A apartamentos princis Viljams un princese Ketrīna 2016. gadā viesos uzņēma toreizējo ASV prezidentu Baraku Obamu ar kundzi Mišelu.
Lai gan Velsas princis un princese jautājumos par mājas dzīvi cenšas saglabāt privātumu, ir zināms, ka iekārtojums šajā ikoniskajā Londonas rezidencē ir netradicionāls. Atšķirībā no vairuma pāru, kuri guļ augšstāva guļamistabās, Kensingtonas pils 1A apartamentu plānojums atklāj, ka guļamistabas atrodas citur. Interesanti, ka galvenā guļamistaba, kuru princis un princese agrāk izmantoja, bija apartamentu pirmajā stāvā.

foto: Alamy/ Vida Press
Kensingtonas pils no putna lidojuma.
Šis “dzīvoklis”, kas savulaik piederēja karalienes Elizabetes II māsai princesei Margarētai, ir milzīgs īpašums ar 20 istabām četros stāvos, tam ir savs lifts, sports zāle un deviņas darbinieku telpas, informē izdevums "The Mirror".

Karaļnama biogrāfs nelaiķis Kristofers Vorviks savulaik skaidroja, kāpēc šie karaliskie īpašumi Kensingtonas pils kompleksā tiek saukti par "apartamentiem". Ar šo informāciju viņš dalījās raidījumā “The Royal Beat”. Viņš precizēja: "Visas karaliskās rezidences Kensingtonas pilī tiek sauktas par apartamentiem, kas, protams, liek cilvēkiem uzreiz domāt, ka tie ir dzīvokļi, jo amerikāņiem vārds “apartment” nozīmē dzīvokli. Taču tā nav. Ja iedomājaties Kensingtonas pili, tā ir būvēta ap trim iekšējiem pagalmiem. Visas šīs brīnišķīgās sarkano ķieģeļu ēkas ir savienotas, tomēr tās ir atsevišķas mājas."

foto: High Level/Shutterstock/ Vida Press
Kensingtonas pils ir kā milzīgs komplekss ar trim iekšpagalmiem. Lai arī ēka ir savienota, visi karaliskie apartamenti ir kā atsevišķas mājas, katra ar savu ieeju.
Velsas prinča un princeses ģimenes rīcībā ir arī “Anmer Hall” rezidence Norfolkā, kur pāris bieži dodas vasarā un brīvdienās. Savukārt pērn viņi pārcēlās uz pastāvīgo dzīvesvietu astoņu guļamistabu rezidencē “Forest Lodge” Vindzorā. Iepriekš viņi dzīvoja netālu esošajā Adelaidas kotedžā, kas bija pieticīgāka mītne.

foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press
Adelaidas kotedža Vindzorā.
Adelaidas kotedža ir vēsturiskā māja, kas atrodas Kroņa īpašumā 655 akru plaša privāta parka teritorijā. Tā uzcelta 1831. gadā kā vieta, kur patverties no galvaspilsētas kņadas karaļa Viljama IV sievai karalienei Adelaidai, un tai ir bagāta un skandaloza vēsture.

foto: CAMERA PRESS/Mark Stewart / Vida Press
"Anmer Hall" rezidence Norfolkā.
Adelaidas kotedža bija iecienīts atpūtas vieta karalienei Viktorijai, kura bieži tur brokastoja. Cits ievērojams bijušais iemītnieks bija kapteinis Pīters Taunsends, kurš bija romantiski saistīts ar princesi Margarētu.

2015. gadā Adelaidas kotedžu renovēja, un tagad tā ir ļoti grezni iekārtota. Galvenās guļamistabas griesti esot rotāti ar zeltītām delfīnu figūrām un citiem sarežģītiem ornamentiem. 

foto: Alamy/ Vida Press
Astoņu guļamistabu "Forest Lodge" rezidence Vindzorā.
Pēc tam, kad princis Harijs un Megana 2018. gadā apprecējās, klīda baumas, ka šī kotedža varētu kļūt par viņu jauno mājvietu Vindzorā. Bija domāts, ka pārim patiks kotedžas privātums un tuvums Londonai.

